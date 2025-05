Sono state ridotte le pene per i fratelli Menéndez

Un giudice di Los Angeles ha ridotto le pene inflitte ai fratelli Erik e Lyle Menéndez, che nel 1989 uccisero il padre José e la madre Kitty a Beverly Hills e che erano stati condannati all’ergastolo nel 1996: i due, che hanno già scontato 35 anni di carcere, potranno ora ottenere la libertà vigilata e essere liberati dopo 50 anni. Il caso dei fratelli Menéndez era diventato molto noto negli ultimi tempi per via della serie tv di Netflix Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, che lo aveva raccontato.

La decisione del giudice di Los Angeles è stata pronunciata dopo mesi di ricorsi, in cui l’avvocato dei fratelli Menéndez aveva cercato di ottenere una nuova sentenza e far cadere l’accusa di omicidio volontario nei confronti dei due, cosa che avrebbe portato a un immediato rilascio.

Al tempo i due fratelli ammisero l’omicidio dicendo che temevano che i genitori li avrebbero uccisi per evitare che si scoprisse che José Menéndez, una persona importante nell’industria musicale, aveva abusato di Erik per anni, protetto dalla madre. All’epoca dei fatti i fratelli avevano rispettivamente 21 e 18 anni.