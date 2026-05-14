Cinque turisti italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione subacquea

Cinque turisti italiani sono morti alle Maldive, nell’oceano Indiano, durante un’immersione subacquea in cui avevano tentato di esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità vicino all’atollo di Vaavu. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri italiano, che ha aggiunto che le autorità locali stanno ancora ricostruendo cosa sia successo esattamente. Le persone morte sono Monica Montefalcone, professoressa associata dell’università di Genova che studiava l’ambiente marino, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino (assegnista di ricerca sempre a Genova), Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo e capitano della barca.

Il sito di notizie delle Maldive The Edition scrive che la polizia ha ricevuto una segnalazione sulla scomparsa del gruppo di turisti intorno alle 13:45 locali: a quel punto avrebbe avviato immediatamente le ricerche, e finora solo un corpo sarebbe stato recuperato. Stando al sito, i turisti sarebbero stati a bordo di un’imbarcazione chiamata Duke of York e si sarebbero immersi in mattinata, senza più tornare a galla. Si sa che le condizioni meteorologiche non erano buone e per giovedì era stata emessa un’allerta gialla in quella zona.