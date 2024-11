Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che potrebbe esserci un voto di fiducia sul governo già entro la fine dell’anno

Domenica, durante un’intervista televisiva, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che un voto di fiducia sul governo potrebbe tenersi già entro la fine dell’anno. Nei giorni scorsi in Germania si era aperta una crisi di governo, dopo che Scholz aveva licenziato il ministro delle Finanze Christian Lindner, che è leader del Partito Liberale Democratico (FDP), uno dei tre partiti che insieme ai Socialdemocratici di Scholz (SPD) e ai Verdi forma la coalizione di governo.

Scholz aveva detto che un voto di fiducia ci sarebbe stato il 15 gennaio del prossimo anno, ma i partiti di opposizione avevano protestato chiedendo che venisse anticipato, dato che è possibile che i Liberaldemocratici, di cui Scholz ha bisogno per raggiungere la maggioranza, voteranno contro, e che quindi il governo cada e si vada a elezioni anticipate. A questo proposito domenica Scholz ha detto che «non è affatto un problema per me chiedere un voto di fiducia prima di Natale se tutti sono d’accordo. Non sono incollato alla mia poltrona».

