I Cristiano-Democratici tedeschi hanno scelto Friedrich Merz come candidato cancelliere per le elezioni del 2025

Martedì i Cristiano-Democratici tedeschi hanno scelto come candidato cancelliere alle elezioni del 2025 Friedrich Merz, l’attuale leader del loro partito nazionale, l’Unione Cristiano-Democratica (CDU). La decisione è stata condivisa dall’ala bavarese del partito (CSU) ed è stata comunicata durante una conferenza stampa congiunta. La CDU-CSU è il principale partito conservatore del paese e dell’opposizione al cancelliere Socialdemocratico, Olaf Scholz. Nel 2021 la scelta del candidato cancelliere del centrodestra, che alla fine fu Armin Laschet, era stata travagliata per l’ostilità a Laschet del leader della CSU e governatore della Baviera, Markus Söder, che stavolta invece ha sostenuto Merz da subito.

Söder e Merz hanno detto che la loro priorità è vincere le elezioni federali, previste per il 28 settembre 2025, superando alle urne i partiti della “coalizione semaforo” attualmente al governo, e cioè la SPD di Scholz, i Verdi e i Liberali dell’FDP. I Cristiano-Democratici sono stabilmente primi nei sondaggi da più di due anni, con oltre il 30 per cento dei consensi: una percentuale che, se confermata tra un anno, non gli consentirebbe comunque di governare da soli. Merz ha 68 anni, è presidente della CDU dal gennaio 2022 e da allora ha spostato a destra il programma del partito, che negli anni di Merkel si era invece mantenuto su posizioni più centriste, contestate dallo stesso Merz. La nomina di Merz come candidato cancelliere verrà ratificata lunedì prossimo dai direttivi dei due partiti.

