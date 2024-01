Otto cose che abbiamo comprato tra novembre e dicembre

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Delle cuffie da usare sott’acqua

Una redattrice del Post ha comprato delle cuffie per ascoltare la musica mentre nuota. Sono auricolari particolari che possono essere usati sott’acqua e non si infilano nelle orecchie, ma si appoggiano sugli zigomi e trasmettono la musica attraverso le ossa del cranio: fanno sentire sia la musica che i suoni esterni. Fuori dall’acqua funzionano collegandosi al cellulare o allo smartwatch con il Bluetooth, ma sott’acqua si possono ascoltare solo le canzoni o i file in formato mp3 caricati sul dispositivo. Per farlo, bisogna collegare le cuffie al computer con il cavo di ricarica (fornito assieme agli auricolari) e caricare i file musicali o i podcast salvati in formato mp3 che si vorranno ascoltare. Si ricaricano in due ore e la batteria ne dura otto. La redattrice che le ha comprate è «estremamente soddisfatta e molto entusiasta» dell’acquisto, che ha definito «la svolta» delle sue nuotate. Il suono si sente chiaramente ma bisogna fare un po’ di prove per trovare la posizione giusta e assicurarsi che il punto da cui fuoriesce sia il più possibile vicino alle orecchie. Si trovano su Amazon e costano circa 60 euro.

Una candela molto profumata

Una redattrice ha ricomprato una candela profumata della cereria bergamasca Pernici. Secondo lei le candele di questo marchio «sono le migliori perché profumano davvero tutta la stanza e durano a lungo». Per l’inverno ha scelto la profumazione “Amber & Wood”, ambra e legno, che definisce «molto calda». Le candele sono disponibili in due dimensioni, 200 grammi a 21 euro e 350 grammi a 26 euro. Si trovano sul sito della cereria (i costi di spedizione sono un po’ alti: 6,50 euro) o nelle erboristerie.

Un cuscino per la gravidanza

Una persona del Post ha comprato questo cuscino da maternità per sua moglie, che è incinta. È un cuscino a forma di “U”, in cotone, lungo 170 centimetri che fornisce sostegno a schiena e fianchi, alleviando il peso della pancia quando si è sdraiati e aiutando a dormire più comodamente. Si trova su Amazon a 35 euro e può essere usato anche dopo il parto, per tenere più comodamente il bambino in braccio quando si allatta. Il plus, secondo chi lo ha comprato è che «è comodo anche per chi non è incinto».

Delle forbicine da borsetta

Una persona del Post appassionata di gadget utili e che occupino poco spazio ha comprato queste forbicine da borsetta con custodia a tema felino. «Mi piace l’idea di avere tutto il necessario in ogni situazione, – spiega – e sono esteticamente carine». Sono della marca Legami e costano 4 euro e 50. Si trovano nelle librerie Feltrinelli e anche su Amazon.

Una lampada-pianta-carnivora

Una redattrice del Post appassionata di giochi e videogiochi ha comprato una lampada “piranha-plant”, cioè che riprende le piante carnivore del videogioco Super Mario. È in plastica e ha una luce a led che si ricarica con un cavo USB. Si trova su Amazon a 34 euro.

Un paio di scarpe Adidas Samba Originals

Una redattrice del desk Moda del Post ha comprato e regalato un paio di scarpe Adidas Samba Originals, che ha definito: «le scarpe dell’anno». Le ha scelte perché sono «sportive ma urbane ed eleganti». Il modello è marrone e giallo, «un po’ vintage» ma anche abbinabile con il beige, il jeans e con il velluto, vista la stagione. Si trovano su Asos a 120 euro.

Un gel per capelli

Una redattrice del Post ha regalato questo gel di Gyada Cosmetics al suo fidanzato, che ha tanti capelli mossi e difficili da tenere in ordine. Lo ha scelto perché, se ne usa poco, non si vede, non unge e non lascia l’effetto bagnato, ma disciplina i capelli senza appiccicarli. È adatto a chi non ha tempo o voglia di dedicarsi ai capelli perché, spiega, «richiede veramente il minimo impegno». Si può mettere quando i capelli sono ancora umidi prima di asciugarli o da asciutti, per dargli un minimo di forma, per esempio appiattendo i ciuffi disordinati prima di pettinarli. Costa 15 euro e si trova sul sito di Gyada Cosmetics o su Amazon.

Dei contenitori LEGO

Sono dei contenitori modulari di Omada, che si abbinano a seconda delle esigenze e si incastrano uno sull’altro come dei mattoncini di LEGO, di cui hanno anche la forma. Alcuni di questi hanno delle aperture particolari pensate per distribuire i condimenti o le spezie. Sono trasparenti e quindi è facile vedere cosa contengono e secondo la redattrice del Post che li ha comprati «danno un’aria ordinata alla cucina». Si trovano sul sito dell’azienda che li produce o su Amazon.

