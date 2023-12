Il servizio di treni Eurostar da e per Londra è ripreso

Domenica è ripreso il servizio dei treni ad alta velocità Eurostar da e per Londra, che era stato interrotto sabato a causa dell’allagamento di un tunnel ferroviario. Eurostar collega il Regno Unito con la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi. L’interruzione di sabato aveva causato disagi a moltissimi turisti e persone in partenza per le feste di fine anno, soprattutto nelle stazioni di London St Pancras, a Londra, e alla Gare du Nord di Parigi. Quella di sabato era stata la seconda interruzione del servizio nel Regno Unito durante le feste natalizie: la prima era stata lo scorso 21 dicembre, per via di uno sciopero dei lavoratori del settore ferroviario francese.

Eurostar ha annunciato la ripresa del servizio nella serata di sabato, una volta terminate le operazioni nel tunnel che si era allagato. Il servizio è ripreso comunque con alcune limitazioni di velocità e senza programmazioni di treni aggiuntivi per le centinaia di persone che sarebbero dovute partire sabato: molti treni in programma per domenica erano già pieni ed Eurostar ha invitato i propri clienti a spostare la loro data di partenza, o a chiedere un rimorso. Nel Regno Unito si stanno inoltre verificando ritardi e problemi su molte altre linee ferroviarie a causa delle piogge e dei forti venti, per cui nel paese è stata data un’allerta, oggi soprattutto nel sud del paese.