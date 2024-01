I piani di Israele per il futuro di Gaza

Giovedì sera l’ufficio del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha diffuso un documento in cui ha delineato per la prima volta i piani del governo israeliano per il futuro della Striscia di Gaza, quando le operazioni militari di Israele nel territorio saranno concluse.

Il piano è abbastanza vago per il momento, e deve essere ancora discusso dal gabinetto di guerra israeliano, quindi è possibile che verrà modificato. Alla base del progetto c’è l’obiettivo dichiarato da Israele fin dall’inizio dell’invasione della Striscia, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre in territorio israeliano: eliminare del tutto la presenza del gruppo radicale palestinese, che governa Gaza dal 2007.

Israele dice che una nuova fase delle operazioni comincerà solo quando sarà smantellata ogni capacità militare e organizzativa di Hamas nella Striscia. Poi il governo della Striscia, secondo il documento diffuso da Gallant, verrà affidato a un non meglio specificato organismo politico palestinese, anche se Israele si riserverebbe il diritto di operare all’interno del territorio. Insieme a questa autorità palestinese e alle autorità di Israele, la Striscia verrebbe amministrata anche da una task force internazionale e da rappresentanti dell’Egitto, che si dovrebbero occupare della ricostruzione delle città distrutte dai bombardamenti israeliani.

Il documento di Gallant sottolinea comunque che non ci sarebbe «nessuna presenza civile israeliana nella Striscia». Questo passaggio è in netta contraddizione con i desideri più volte espressi dall’estrema destra israeliana, e in particolare dal ministro della Sicurezza nazionale israeliana Itamar Ben-Gvir, che si è auspicato un ritorno dei coloni israeliani nella Striscia, da cui furono mandati via nel 2005 su decisione del governo dell’allora primo ministro di destra Ariel Sharon.

Nel documento Gallant non ha definito quando questa nuova fase inizierà, dato che al momento le premesse perché la guerra termini a breve sono molto lontane, come detto nei giorni scorsi anche dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Gallant si è limitato a dire che nelle prossime fasi della guerra l’esercito israeliano intende adottare un «nuovo approccio» nel nord della Striscia, apparentemente con bombardamenti meno estesi e con operazioni più mirate a colpire i tunnel di Hamas, mentre nel sud Israele continuerà a combattere Hamas «per tutto il tempo necessario».

Gallant non ha però fatto alcun riferimento alla popolazione civile di Gaza che negli ultimi mesi è stata costretta a lasciare le proprie cause per sfuggire ai bombardamenti israeliani, in particolare spostandosi dal nord della Striscia verso il sud. Per il momento non è stato delineato nessun piano di rientro della popolazione sfollata.

