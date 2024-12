Un giudice ha detto che Rupert Murdoch non può favorire il figlio Lachlan nella spartizione della propria eredità

Un giudice del Nevada ha stabilito che non è lecito il tentativo di Rupert Murdoch di cambiare le regole della spartizione dell’eredità delle sue aziende per dare più poteri al figlio maggiore Lachlan. Rupert Murdoch ha 93 anni ed è capo di News Corp, uno dei gruppi editoriali più grandi al mondo, e di Fox Corporation, che controlla il canale tv conservatore Fox News. Negli ultimi mesi aveva iniziato un processo legale per cambiare le regole di spartizione del fondo di famiglia, che erano state definite nel 1999 per decidere chi avrebbe preso il controllo delle aziende in caso di sua morte e che da allora danno ai suoi quattro figli più grandi gli stessi poteri di gestione.

Murdoch si era mosso per dare più potere al figlio Lachlan per preservare l’attuale linea editoriale conservatrice di Fox News ed evitare che gli altri tre figli – Prudence, Elisabeth e James, che sono spesso in disaccordo con le sue idee politiche – potessero influenzarla. I tre avevano contestato la pretesa del padre di assegnare la maggioranza delle quote, e del potere, a Lachlan, dando inizio alla contesa legale. Le regole del fondo stabilite nel 1999 erano state pensate come «irrevocabili», ma per Murdoch è possibile cambiarle «in buona fede e nel solo interesse di tutti i suoi figli». I recenti tentativi di Murdoch di modificare le regole del fondo non sarebbero avvenuti in buona fede e sarebbero anzi una «farsa accuratamente realizzata».

La decisione del giudice non è ancora pubblica ma il suo contenuto è stato diffuso dal New York Times. Il giudice che l’ha scritta è un “commissioner”, ossia non quello che prende la decisione finale: il suo parere – che in questo caso è stato dato in un documento di quasi 100 pagine – è però molto rilevante e generalmente viene tenuto in grande considerazione dal giudice distrettuale che deve esprimersi sul caso. La decisione però non si può considerare definitiva prima di quella del giudice distrettuale, e in ogni caso gli avvocati di Murdoch hanno già annunciato che faranno ricorso.