A Baltimora, negli Stati Uniti, un ponte è crollato dopo essere stato colpito da una nave cargo

Nella notte tra lunedì e martedì a Baltimora, la città più grande dello stato del Maryland, negli Stati Uniti, un ponte è parzialmente crollato dopo essere stato colpito da una nave portacontainer. L’incidente è avvenuto intorno all’1:30 locale (le 6:30 italiane).

Il ponte si chiama Francis Scott Key Bridge, sopra al fiume Patapsco. Non è chiaro quante auto fossero sul ponte al momento del crollo, e nemmeno quante persone siano rimaste coinvolte nell’incidente: secondo i vigili del fuoco della città almeno sette persone sarebbero cadute nel fiume.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

In base alle prime ricostruzioni, il ponte è stato colpito da una nave battente bandiera di Singapore chiamata “Dali” che era partita poco prima dal porto di Baltimora ed era diretta a Colombo, in Sri Lanka. In diversi video pubblicati sui social network si vede la nave colpire un pilone del ponte, e poco dopo una campata del ponte crollare nel fiume. Il ponte fa parte della strada Interstate 695 ed è lungo circa 2,5 chilometri. La società che gestisce la nave, il Synergy Marine Group, ha fatto sapere che tutti i membri dell’equipaggio, compresi due piloti, sono stati rintracciati e che non ci sono segnalazioni di feriti delle persone che erano a bordo.