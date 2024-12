In Siria non si vedeva un venerdì così dal 1971

Il 13 dicembre è stato il primo venerdì di festa nella Siria liberata dalla dittatura che andava avanti dal 1971, quando Hafez al Assad (padre di Bashar) prese il potere con un colpo di stato. Nei paesi islamici il venerdì i fedeli vanno in moschea per la preghiera collettiva. Oggi in Siria molti hanno approfittato dell’occasione per continuare a celebrare la fine del regime di Bashar al Assad. Decine di migliaia di persone si sono ritrovate non solo vicino alle moschee ma anche nelle strade e nelle piazze della capitale Damasco e in varie altre città: Homs, Hama, Aleppo, Daraa, tra le altre. Molti sventolavano la nuova bandiera siriana, quella che fino a pochi giorni fa era usata dai ribelli e che dopo la caduta del regime ha sostituito la bandiera assadista.

La famiglia Assad (prima Hafez al Assad, poi il figlio Bashar) ha dominato la Siria per 53 anni, trasformando il paese in una cleptocrazia e in una dittatura. Il regime è stato rovesciato la scorsa settimana, al termine di una rapidissima e sorprendente offensiva dei gruppi armati di opposizione.

