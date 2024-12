La Siria ha una nuova bandiera

Con la caduta del regime di Assad è cambiata anche la bandiera siriana: quella rossa, bianca e nera con due stelle è considerata troppo legata alla dinastia che ha governato la Siria dal 1970. I gruppi armati e le persone scese in piazza per festeggiare hanno adottato la bandiera usata nei primi anni dell’indipendenza dalla Francia: ha tre strisce orizzontali verde, bianca e nera (i colori di tre storici califfati) e tre stelle a cinque punte di colore rosso che originariamente rappresentavano tre province siriane.

La bandiera fu usata fino al 1958 e poi fra il 1961 e il 1963, ma anche dai ribelli durante la guerra civile iniziata nel 2011: in particolare era il simbolo della Coalizione nazionale siriana. Nelle città liberate dai ribelli la nuova bandiera ha rimpiazzato quella usata fino ai giorni scorsi. Una volta a Damasco, i ribelli sono entrati in varie ambasciate internazionali e hanno cambiato la bandiera. Anche alcune ambasciate siriane all’estero, come quella in Spagna, in Turchia o in Arabia Saudita, hanno già cambiato la bandiera, con piccole cerimonie.