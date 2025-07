Trump ha mandato le prime «lettere» sui dazi, per mettere pressione sui governi stranieri in vista della scadenza della sospensione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha iniziato a mandare le prime «lettere» ai governi stranieri sui dazi che gli Stati Uniti applicheranno a partire dal 1° agosto. I 90 giorni di sospensione della loro entrata in vigore scadono mercoledì, e la mossa di Trump serve a mettere pressione sui paesi coinvolti per convincerli a negoziare gli accordi commerciali che lui stesso aveva promesso ma non ci sono ancora stati con due sole eccezioni: Regno Unito e Vietnam.

Le prime lettere diffuse sono state inviate ai governi di Giappone e Corea del Sud, e si concludono infatti con un paragrafo che apre alla possibilità di attenuare o rimuovere i dazi (che per entrambi i paesi sono del 25 per cento) in cambio di concessioni. Il testo minaccia anche la possibilità di alzarli. In seguito Trump ha reso pubbliche altre lettere, ai governi di Malaysia, Kazakistan, Sudafrica, Laos e Myanmar.

L’orizzonte temporale fissato da Trump – il 1° agosto – serve probabilmente a consentire ulteriori trattative. Anche se tecnicamente i dazi statunitensi li pagano solo consumatori e aziende statunitensi, e non i governi a cui sono indirizzate, Trump stesso aveva presentato queste «lettere» come un modo per chiudere la questione. Insieme alla Cina, con cui Trump sostiene di avere trovato un accordo, l’Unione Europea è il pezzo più importante delle trattative, e da settimane i rappresentanti europei e quelli statunitensi stanno discutendo su una bozza d’accordo. L’amministrazione Trump ha detto che da qui a mercoledì si aspetta sia di inviare altre lettere sia di annunciare nuovi accordi commerciali.

– Leggi anche: Vi ricordate quella volta di Trump con l’enorme tabella sui dazi?