Trump ha attaccato di nuovo il papa

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Durante un’intervista per un programma radio conservatore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato papa Leone XIV di mettere «in pericolo molti cattolici e molte persone» perché, dal suo punto di vista, sarebbe favorevole all’idea che l’Iran abbia un’arma nucleare. Non è la prima volta che Trump attacca duramente il papa, ma è significativo che lo stia criticando di nuovo adesso.

Giovedì infatti il segretario di Stato Marco Rubio sarà in Vaticano per incontrare Leone XIV, il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, proprio nel tentativo di migliorare i rapporti.

Leone XIV non ha mai detto se sia giusto o meno che l’Iran abbia un’arma nucleare, né ha mai condiviso le proprie idee sul programma nucleare iraniano. Nelle ultime settimane però si era dimostrato inaspettatamente coraggioso nell’esprimere posizioni critiche sulla guerra in Medio Oriente e, di conseguenza, sulle decisioni degli Stati Uniti, che l’hanno cominciata attaccando l’Iran assieme a Israele.

Tra le altre cose il papa aveva detto che Dio «non ascolta la preghiera di chi fa la guerra», e aveva criticato chi usa la religione per giustificare i propri scopi politici e militari. I suoi commenti erano stati interpretati come un riferimento alle citazioni bibliche – a volte inventate – usate dall’amministrazione statunitense proprio a sostegno delle azioni di guerra contro l’Iran.

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La presa di posizione di Leone XIV aveva generato uno scontro con Trump, che lo aveva definito «debole sul crimine e terribile per la politica estera»: il papa aveva risposto di non avere paura dell’amministrazione Trump, e che avrebbe continuato a esprimersi contro la guerra. Nello scontro si era inserito anche il vicepresidente statunitense JD Vance, che è dichiaratamente cattolico e che aveva invitato il papa ad «attenersi alle questioni morali» e a fare «attenzione quando parla di questioni teologiche».

Le tensioni avevano spinto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a intervenire a sua volta in difesa del papa, incrinando così il rapporto con Trump, che fino a quel momento era stato molto buono.

Martedì il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso di nuovo sostegno a Leone XIV, dicendo che gli attacchi di Trump «non sono né condivisibili né utili», mentre la segretaria del PD Elly Schlein ha definito il presidente statunitense «un bullo prepotente», e il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che «il papa non si discute, si ascolta». Parolin, il segretario di Stato vaticano, ha detto che non sa se Leone XIV risponderà, ma che in ogni caso andrà «avanti per la sua strada».

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