Il video in cui Pete Hegseth pronuncia il fittizio versetto biblico di Pulp Fiction

Mercoledì, durante una funzione religiosa al Pentagono, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha pronunciato l’inesistente versetto biblico che Samuel L. Jackson pronuncia in Pulp Fiction, citandolo quasi parola per parola e apparentemente prendendolo per vero. Quello che nella versione italiana fa «Ezechiele 25:17. Il cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi […]», per intenderci.

Hegseth ha detto che la «preghiera» veniva recitata da una delle squadre coinvolte nella difficoltosa missione di recupero dei piloti che, a inizio aprile, erano riusciti a eiettarsi da un jet abbattuto dall’Iran. «La chiamano CSAR 25:17», ha aggiunto Hegseth, dove CSAR sta per «Combat Search and Rescue» (Ricerca e soccorso). Nel film Jules Winnfield – il criminale interpretato da Jackson – pronuncia il versetto prima di uccidere due ragazzi che avevano rubato una valigetta al suo capo, il malavitoso Marsellus Wallace.