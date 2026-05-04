Una persona a bordo di un’auto ha travolto alcuni passanti in centro a Lipsia: almeno due sono stati uccisi

Lunedì pomeriggio diversi passanti sono stati travolti e feriti da una persona a bordo di un’auto in un’area pedonale in centro a Lipsia, nella parte orientale della Germania. Il sindaco della città, Burkhard Jung, ha detto che due persone sono state uccise e che quella che guidava l’auto è stata arrestata. Il capo dei vigili del fuoco di Lipsia, Axel Schuh, ha aggiunto che le persone coinvolte in totale sono più di venti, due delle quali ferite in maniera grave.

Al momento non si sa se sia stato un incidente o un gesto deliberato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e alcune ambulanze, oltre a due elicotteri, e la zona è stata delimitata. Secondo Jung non c’è più alcun pericolo per la popolazione.

Il tutto è successo in Grimmaische Straße, una strada piena di negozi che collega Augustusplatz al Markt, due delle principali piazze della città: in base alle prime ricostruzioni della polizia, la persona a bordo dell’auto era entrata nell’area pedonale di Augustusplatz per poi dirigersi a forte velocità verso la piazza del mercato su Grimmaische Straße, che è a sua volta una via pedonale.