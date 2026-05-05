È caduto il governo in Romania

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Oggi il parlamento rumeno ha sfiduciato il primo ministro Ilie Bolojan. Hanno sostenuto la mozione 281 parlamentari su 330: è quella con il maggior numero di voti nella storia del parlamento rumeno. Ora si apre una fase di grande incertezza, un’altra, mesi dopo la fine di un travagliato percorso che tra il 2024 e il 2025 aveva portato all’annullamento e alla riorganizzazione delle elezioni presidenziali e alla formazione di due governi, incluso quello caduto oggi.

La mozione era stata presentata dai Socialdemocratici e dal partito di estrema destra Alleanza per l’unità dei romeni (AUR), entrambi all’opposizione (i Socialdemocratici lo sono da aprile, quando si erano sfilati dalla coalizione dopo circa un anno dalla formazione del governo).

I due partiti non hanno mai governato insieme e hanno detto che non intendono farlo, ma si sono uniti nella richiesta di sfiduciare Bolojan, a cui contestano soprattutto le politiche in materia fiscale e di austerity richieste dall’Unione Europea (i Socialdemocratici in Romania hanno posizioni più conservatrici ed euroscettiche che in altri paesi).

Bolojan fa parte del Partito Nazional Liberale (PNL). Era stato nominato primo ministro a maggio dell’anno scorso con un compito particolarmente complicato: ridurre il gigantesco deficit rumeno e attuare le riforme necessarie a sbloccare più di 8 miliardi di euro in fondi europei.

Il suo governo era sostenuto, oltre che dal PNL, anche dai liberali dell’Unione Salva Romania (USR) e dal partito della minoranza ungherese (UDMR), in una coalizione che aveva fatto da cordone sanitario contro l’estrema destra (AUR alle legislative di dicembre 2024 era arrivato secondo)

In Romania il rapporto deficit-PIL (cioè la differenza tra le entrate e le uscite dello stato, rapportate al Prodotto interno lordo) nel 2025 era del 7,7 cento e nel 2024 superava il 9: è tra i più alti in tutta l’Unione, ed è molto sopra la soglia del 3 per cento fissata dall’Europa per non incorrere in procedure di infrazione. Quella contro la Romania è aperta dal 2020.

A giugno il governo di Bolojan aveva approvato una serie di riforme di austerity molto impopolari: aveva aumentato l’IVA e le accise, introdotto nuove tasse per il settore bancario e delle scommesse, messo un tetto agli stipendi e alle pensioni dei dipendenti pubblici. A settembre aveva aumentato l’età pensionabile dei magistrati e introdotto uno stipendio massimo (misura poi annullata dalla Corte costituzionale), riformato il sistema sanitario e quello amministrativo al fine di tagliare i costi.

In questo modo aveva generato molte critiche tra i Socialdemocratici, che tra le altre cose temevano che rimanere dentro un governo così impopolare potesse svantaggiarli a favore dell’estrema destra all’opposizione. Dopo aver tolto il proprio sostegno a Bolojan, hanno detto di auspicare a un altro governo di coalizione ma senza di lui.

Cosa potrebbe accadere ora è incerto: anche volendo, AUR e Socialdemocratici non hanno i seggi per governare da soli, e i Liberali e altri partiti minori hanno escluso di allearsi di nuovo con i Socialdemocratici dopo la fuoriuscita di aprile. Nella storia della Romania, il paese non è mai andato a elezioni anticipate.