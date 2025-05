In Romania gli exit poll danno in vantaggio il candidato europeista

Gli exit poll del ballottaggio delle elezioni presidenziali in Romania danno l’europeista Nicușor Dan in vantaggio di quasi 10 punti sul sovranista George Simion: attribuiscono a Dan tra il 54,1 e il 54,9 per cento, e a Simion tra il 45,1 e il 45,9 per cento.

Hanno votato molte più persone che al primo turno. Il dato più recente è del 64,7 per cento, il più alto degli ultimi vent’anni. Alle 19 locali (le 18 italiane) l’affluenza aveva già raggiunto il 60 per cento, superando quella totale del primo turno, che era stata del 53,2 per cento. Complessivamente hanno votato più di 11 milioni e mezzo di elettori ed elettrici, rispetto ai 9,4 milioni di due settimane fa.

È indice di una grossa partecipazione e mobilitazione, anche se bisognerà aspettare lo scrutinio dei voti per sapere se un’affluenza così alta abbia effettivamente favorito Dan a discapito dell’estrema destra di Simion, come si aspettavano gli analisti.

Simion e Dan sono distantissimi politicamente ma li accomuna il fatto di essere entrambi candidati anti-sistema, cioè esterni ai partiti istituzionali che con coalizioni variabili governano da molti anni ma sono percepiti da molti romeni come corrotti e inefficienti. Il rigetto verso questi partiti spiega perché non abbia passato il primo turno Crin Antonescu, terzo, il candidato della coalizione del governo che è caduto proprio a causa di quel pessimo risultato.

Il primo turno di due settimane fa era la ripetizione di quello dello scorso novembre, che era stato vinto a sorpresa dall’ultranazionalista Călin Georgescu e poi annullato dalla Corte costituzionale perché l’intelligence aveva riscontrato interferenze russe a suo favore. A marzo Georgescu era stato escluso dalle nuove presidenziali nell’ambito delle indagini su quelle interferenze.

Dan era sostenuto apertamente, tra i partiti maggiori, solo dai Liberali (PNL) e dall’Unione Salva Romania (USR), che aveva fondato nel 2015 prima di uscirne. I Socialdemocratici (PSD) che avevano vinto le elezioni parlamentari di dicembre, invece, hanno lasciato libertà di voto (malgrado il nome sarebbe difficile classificarli come progressisti e hanno posizioni assai conservatrici soprattutto sui diritti civili). Simion era stato invece appoggiato da Victor Ponta, un ex primo ministro che era al primo turno arrivato quarto col 13 per cento. Soprattutto, poteva contare sul sostegno di Georgescu, che ha promesso di nominare primo ministro.

In aggiornamento…

