Al primo turno delle elezioni presidenziali in Romania è andato bene il candidato dell’estrema destra

Domenica in Romania si è votato di nuovo per il primo turno delle elezioni presidenziali, dopo che a dicembre la Corte costituzionale aveva annullato il risultato del voto di novembre per possibili interferenze russe nella campagna elettorale. Sia vari exit poll sia i dati parziali condivisi dalla Commissione elettorale hanno confermato che il candidato più votato è stato il nazionalista ed euroscettico George Simion.

Secondo i primi dati, Simion ha ottenuto più del 40 per cento dei voti, comunque non abbastanza per ottenere una vittoria netta al primo turno. Se i risultati dovessero essere confermati una volta completato il conteggio, andrà al ballottaggio con Crin Antonescu, il candidato europeista della larga coalizione di governo composta dal Partito Socialdemocratico (PSD, di centrosinistra), dal Partito Nazionale Liberale (PNL, di centrodestra) e dall’Unione Democratica Magiara di Romania (che rappresenta la minoranza ungherese nel paese).

Al terzo posto è arrivato invece Nicușor Dan, candidato indipendente di orientamento liberale e attuale sindaco della capitale Bucarest, che non accederà al ballottaggio. L’affluenza è stata del 53,2 per cento.

Simion era dato per favorito dai sondaggi, che però nel caso delle elezioni di novembre non erano stati accurati. Ha 38 anni ed è il fondatore e leader dell’Alleanza per l’unità dei romeni (AUR), un partito nato nel 2019 con posizioni ultranazionaliste, contrarie all’immigrazione, euroscettiche e favorevoli all’unificazione tra Romania e Moldavia.

Dopo l’esclusione di Calin Georgescu, il candidato nazionalista filorusso che aveva vinto le elezioni annullate, dalle nuove elezioni, l’estrema destra rumena aveva scelto Simion come candidato da sostenere: Simion, peraltro, ha promesso un incarico pubblico di rilievo a Georgescu qualora dovesse vincere il ballottaggio. Simion è appoggiato anche dal presidente statunitense Donald Trump, che aveva criticato duramente la decisione della Corte costituzionale.