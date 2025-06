Il Canada ha detto che abolirà la tassa sui servizi digitali, quella che aveva compromesso i negoziati con gli Stati Uniti sui dazi

Il governo del Canada ha fatto sapere di essere disposto ad abolire la tassa sui servizi digitali, cioè quella misura molto criticata dalle multinazionali tecnologiche statunitensi che aveva addirittura portato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a interrompere venerdì le trattative sui dazi col Canada. La tassa, che è del 3 per cento e riguarda fra le altre cose i profitti ottenuti dalla pubblicità e dalla vendita dei dati delle piattaforme tecnologiche, è in vigore dal 2024 ma le aziende avrebbero dovuto fare i primi versamenti oggi: per l’abolizione definitiva servirà l’approvazione del parlamento, ma intanto il governo ha sospeso l’obbligo di pagamento.

Il primo ministro canadese Mike Carney ne ha parlato domenica con lo stesso Trump e, a quanto risulta al New York Times, le trattative commerciali sui dazi sarebbero già ripartite.

Gli Stati Uniti e il Canada sono partner commerciali molto importanti l’uno per l’altro e hanno storicamente rapporti amichevoli. Il Canada però è uno dei paesi più colpiti dai dazi annunciati da Trump (che sono entrati in vigore solo in parte, mentre sono in corso le trattative per nuovi accordi commerciali), che rischiano di diminuire notevolmente i profitti delle aziende del Canada e far aumentare i costi per i consumatori statunitensi. Da mesi sono in corso negoziati tra i due paesi, condizionati dagli improvvisi cambi di posizione e ricatti da parte di Trump.

Una dinamica simile si è vista anche per un’altra tassa, la global minimum tax, la famigerata tassa minima del 15 per cento sui profitti delle società tecnologiche in vigore dallo scorso anno in decine di paesi nel mondo: sabato sera i paesi del G7 – il gruppo di sette paesi più influenti al mondo, tra cui l’Italia – hanno detto di aver deciso di escludere dal pagamento le multinazionali statunitensi, una concessione che anche in questo caso ha a che fare con le trattative in corso sui dazi.