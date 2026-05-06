L’India è sempre più a forma di Narendra Modi

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Con la storica vittoria di domenica nello stato del Bengala Occidentale, il partito del primo ministro indiano Narendra Modi controlla 21 dei 36 stati indiani, in cui vive più del 70 per cento della popolazione (composta da 1,4 miliardi di persone). L’egemonia del Bharatiya Janata Party (BJP), partito nazionalista, induista e di destra, ha pochi precedenti. L’India è un paese enorme, nato nel 1947 come multiculturale, multireligioso e attento a preservare le enormi differenze degli stati che lo compongono. In poco più di un decennio l’ascesa del BJP di Modi lo sta trasformando in un paese induista, con meno spazi per le minoranze e fortemente controllato da un unico leader.

Insieme all’ascesa del BJP, le recenti elezioni statali hanno confermato un’altra tendenza degli ultimi due anni: l’indebolimento delle opposizioni. Riguarda sia l’Indian National Congress, il principale partito di centrosinistra, a lungo dominante in India e ora principale forza di opposizione, sia i partiti cosiddetti “regionali”, quelli radicati in uno o più stati. Alcuni dei loro leader in questi anni sono stati i più efficaci oppositori di Modi, ma ora non ne restano molti in carica.

Il Bengala Occidentale era considerato una sorta di ultima frontiera per il BJP di Modi, che solo dieci anni fa qui non aveva quasi rappresentanza nel parlamento dello stato, storicamente governato dai comunisti e poi dal Congress (in una declinazione locale). Mamata Banerjee era la prima ministra dal 2011, ora non è riuscita nemmeno a ottenere un seggio in parlamento.

L’espansione del BJP è partita dallo stato del Gujarat (di cui è originario Modi) e dagli stati centrali, dove la maggioranza induista è più larga, per poi svilupparsi in quelli del nord, molto popolosi, e raggiungere altre parti dell’India, a eccezione del sud. Ha saputo mobilitare le masse con un messaggio identitario, populista e induista, ma anche presentarsi come una forza di governo capace di favorire la crescita economica e vicina alle istanze del settore industriale.

Due anni fa, a giugno del 2024, il BJP aveva avuto un risultato deludente alle ultime elezioni nazionali, con il 42,5 per cento dei voti. Per la prima volta in 10 anni aveva dovuto fare accordi con alcuni partiti minori per ottenere una maggioranza in parlamento. Modi sembrava aver perso la sua enorme capacità di restare in contatto con gli elettori, e le opposizioni avevano ottenuto buoni risultati denunciando la disoccupazione e le crescenti ineguaglianze.

Da allora il BJP ha rilanciato la sua iniziativa politica, concentrandosi maggiormente su politiche di welfare diretto, comunicazione “porta a porta” e propaganda anti-musulmana, cercando di unificare ulteriormente la maggioranza induista. In due anni ha vinto una serie di elezioni locali che hanno rafforzato il potere di Modi.

Oltre a ottenere una riconferma in alcuni degli stati in cui governava, dall’ottobre del 2024 il BJP ha vinto in Haryana, dove il Congress era favorito, e poi in Maharashtra, stato della capitale economica Mumbai, battendo due partiti locali. Nel 2025 ha vinto per la prima volta nella capitale Delhi, battendo la coalizione guidata da Arvind Kejriwal, uno dei leader più critici e più rumorosi nell’opposizione a Modi. Poi c’è stata la vittoria in Bihar e ora quelle nel Bengala Occidentale e in Assam.

Molte di queste vittorie sono state accompagnate da polemiche, accuse di brogli e di ricorso alla magistratura per reprimere gli avversari. Il BJP ha usato tutto il potere del governo centrale per mettersi nelle condizioni migliori per vincere. Molti oppositori politici, a partire da quelli di Delhi, sono stati arrestati o accusati di corruzione in processi rivelatisi poi perlopiù deboli, e le liste elettorali sono state oggetto di una revisione costante, con cancellazioni di massa che spesso hanno riguardato soprattutto la minoranza musulmana.

È successo anche in Bengala, dove quasi 3 milioni di persone non hanno potuto votare (su circa 80 milioni di elettori), ma le dimensioni della vittoria del BJP sono state molto ampie (ha ottenuto 207 seggi su 294) e non si possono spiegare solo con queste manovre.

Hanno funzionato le campagne elettorali dal basso, attuate mobilitando le enormi masse di militanti del partito e gestite dal potente ministro dell’interno Amit Shah, principale collaboratore di Modi e secondo alcuni suo possibile erede nel 2029, quando ci saranno nuove elezioni nazionali e Modi avrà 78 anni.

Il controllo del BJP sul paese appare ora molto solido: solo il Congress di Indira Gandhi, negli anni Settanta, ottenne risultati simili. Ora il Congress guidato dal nipote di Indira, Rahul Gandhi, non è una reale alternativa: al momento governa in soli quattro stati. In questa tornata elettorale ha perso anche un altro leader locale con visibilità nazionale, M.K. Stalin, a capo di un partito socialdemocratico e tamil in Tamil Nadu e al governo dal 2021. È stato sconfitto da Joseph Vijay, un famoso attore indiano reinventatosi recentemente come politico: anche dove il BJP non è ancora riuscito a vincere, come negli stati del sud, le forze politiche tradizionali e di opposizione sono in crisi.