Il partito del primo ministro indiano Narendra Modi ha vinto le elezioni nello stato di Delhi, dove non vinceva da 27 anni

Il Bharatiya Janata Party (BJP), il partito del primo ministro indiano Narendra Modi, ha vinto nettamente le elezioni statali che si sono tenute mercoledì a Delhi, lo stato che comprende la capitale dell’India. In base ai risultati comunicati dalla Commissione elettorale nazionale, il BJP ha ottenuto 48 dei 70 seggi che andavano assegnati, contro i 22 dell’Aam Aadmi Party (AAP), il partito dell’Uomo Qualunque, che aveva vinto con ampi margini sia nel 2015 che nel 2020.

Delhi ha venti milioni di abitanti e circa 16 milioni di elettori, e anche se queste sono elezioni locali hanno una loro rilevanza a livello nazionale. Erano infatti 27 anni che il partito di Modi non vinceva le elezioni nello stato. Avendo vinto più dei 35 seggi necessari per ottenere la maggioranza, ora il BJP potrà formare un governo: ma soprattutto, secondo gli analisti, la vittoria rafforzerà la popolarità di Modi, a fronte dei risultati relativamente deludenti nelle elezioni parlamentari della scorsa primavera, in cui il BJP non aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, come era successo invece nel 2014 e nel 2019.

– Leggi anche: Narendra Modi vuole riprendersi Delhi