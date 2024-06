Narendra Modi è in vantaggio nelle elezioni indiane, secondo i primi risultati

In India nella mattina di martedì è iniziato il conteggio dei voti delle elezioni per il rinnovo dei 543 membri della camera bassa del parlamento indiano. Secondo le prime indicazioni, ancora parziali, il Bharatiya Janata Party (BJP) del primo ministro nazionalista induista Narendra Modi e la coalizione che lo sostiene sono in vantaggio. Modi si avvierebbe così a ottenere un terzo mandato da primo ministro: governa l’India da dieci anni, in cui ha costruito un sistema di potere consolidato, limitando le libertà democratiche della stampa, delle opposizioni e delle minoranze religiose.

La principale coalizione di opposizione si chiama INDIA, comprende 26 diversi partiti ed è guidata da Rahul Gandhi, leader del Congresso, il partito più grande: secondo le prime proiezioni avrebbe ottenuto un risultato migliore rispetto ai sondaggi, ma non sufficiente per mettere in dubbio la vittoria del BJP.

Sono comunque risultati molto parziali. I 543 membri del Lok Sabha, la Camera del Popolo, il ramo più importante del parlamento, vengono eletti in altrettanti distretti, con un sistema maggioritario: chi prende più voti nel distretto elegge il deputato. L’India è una democrazia parlamentare e la coalizione che ha la maggioranza in parlamento elegge il primo ministro. Le elezioni sono durate 44 giorni e sono state divise in sette diverse fasi, il conteggio dei voti dovrebbe essere piuttosto veloce perché il voto è stato per lo più elettronico: risultati più completi sono attesi in mattinata. Il conteggio avviene in modo decentrato in tutti i vari collegi, partendo dai voti per posta (soprattutto militari e persone oltre gli 85 anni).

La commissione elettorale indica in tempo reale i collegi in cui uno dei partiti o delle coalizioni è in vantaggio: attualmente quelli in cui il BJP e i suoi alleati sono avanti sono più della metà: servono 272 seggi per ottenere la maggioranza. Il primo ministro Modi aveva inizialmente fissato un obiettivo molto ambizioso, quello di ottenere 400 seggi, ampliando la sua già larga maggioranza. Nel corso delle elezioni ha poi ridimensionato le aspettative, ma conterà molto anche come vincerà: una maggioranza più limitata, ottenuta in un contesto di totale dominio mediatico e di controllo della magistratura (che ha spesso aperto inchieste o arrestato gli avversari politici) potrebbe essere interpretato come un segnale di un controllo minore sul paese. Alle elezioni del 2019 il BJP si assicurò 303 seggi e la coalizione che sostiene Modi (National Democratic Alliance, NDA) complessivamente 353.

