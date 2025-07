Al ministro dell’Interno Piantedosi è stato vietato l’ingresso in Libia orientale

Martedì era prevista una visita in Libia dei ministri dell’Interno di tre paesi europei – Italia, Grecia e Malta – e del commissario europeo per la Migrazione, l’austriaco Magnus Brunner. La visita però è stata annullata perché all’arrivo della delegazione all’aeroporto di Benina, vicino a Bengasi, il governo locale l’ha dichiarata persona non grata: è una locuzione latina che significa “persona non gradita” e che viene usata nel linguaggio diplomatico per chiedere l’espulsione del rappresentante di un paese straniero. Non si sa se la persona non grata in questione fosse l’intera delegazione o solo uno o alcuni dei suoi componenti.

La Libia è divisa in due, con due governi in competizione tra loro: quello formalmente sostenuto dalla comunità internazionale è quello di Tripoli, che però non c’entra. A vietare l’ingresso nel paese è stato quello che controlla la parte est del paese, che fa capo al generale Khalifa Haftar. I ministri e il commissario sono dunque dovuti tornare indietro: erano l’italiano Matteo Piantedosi, il greco Thanos Plevris e il maltese Byron Camilleri.

Il comunicato del primo ministro Osama Hammad

La visita della delegazione aveva l’obiettivo di parlare con i governi libici degli accordi sull’immigrazione per limitare gli sbarchi, non più così certi dopo le recenti tensioni e gli scontri armati a Tripoli. Prima di andare a Bengasi, la delegazione aveva fatto tappa proprio a Tripoli, dove aveva incontrato rappresentanti del governo riconosciuto dalla comunità internazionale e non c’erano stati intoppi.

Il governo orientale invece ha accusato la delegazione di aver violato le leggi del paese e di non aver rispettato le procedure d’ingresso per i diplomatici stranieri, sostenendo che avesse commesso «un chiaro superamento delle consuetudini diplomatiche». Non è però ancora chiaro come. Fonti dell’ANSA dicono che c’è stata una «incomprensione protocollare non gestita dalla rappresentanza italiana», cioè una sorta di mancato rispetto della forma in cui però Piantedosi non sarebbe coinvolto.

Per ora la Commissione Europea ha confermato di aver ricevuto la comunicazione del governo di Bengasi, e ha detto che la sta esaminando. Piantedosi è già a Roma e dovrebbe diffondere un comunicato tra poco. Almeno finora il governo di Haftar aveva avuto buoni rapporti con quello italiano, da cui ha ottenuto in questi anni una certa legittimazione politica.

