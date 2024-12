Le forze anti-Assad continuano ad avanzare in diverse regioni della Siria

Dopo aver conquistato nel giro di pochi giorni le città di Aleppo e Hama, i ribelli del gruppo Hayat Tahrir al Sham, che in arabo vuol dire “organizzazione per la liberazione del Levante”, sono arrivati alla periferia di Homs: è la terza città più grande del paese, con circa 800mila abitanti, e una sua conquista sembra sempre più possibile. Dal punto di vista militare per i ribelli significherebbe riuscire a spezzare in due il territorio controllato dal regime di Bashar al Assad.

Aleppo e Hama erano state conquistare dai ribelli senza quasi sparare un colpo, con le truppe del regime che si erano ritirate verso Damasco, la capitale della Siria che si trova 160 chilometri a sud da Homs, e che è l’obiettivo principale dell’avanzata dei ribelli. Ad Hama una statua dell’ex presidente Hafez Assad (padre di Bashar) è stata abbattuta da persone in abiti civili, la testa è stata legata a un camioncino ed è stata trascinata in giro per le vie della città come un trofeo.