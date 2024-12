La prigione diventata il simbolo della brutalità del regime di Assad

Fra sabato e domenica le forze che hanno rovesciato il regime siriano di Bashar al Assad hanno raggiunto e occupato uno dei luoghi più famigerati legati al presidente: la prigione militare di Sednaya, che si trova in un omonimo paese 30 chilometri a nord di Damasco, dove negli anni le forze di sicurezza siriane hanno ucciso migliaia di oppositori. Una volta preso il controllo della prigione, le forze anti-Assad hanno liberato le persone che c’erano dentro, anche se sembra che alcune siano ancora detenute in uno dei livelli sotterranei della struttura. Domenica pomeriggio sono circolati i video dei gruppi armati mentre cercavano di penetrare gli spazi più nascosti della prigione.

È la prima volta da molti anni che qualcuno mostra l’interno della prigione di Sednaya, un posto inaccessibile a giornalisti, attivisti, osservatori indipendenti o anche solo parenti delle persone detenute, che entravano lì dentro e molto spesso sparivano. Le poche persone che sono uscite vive hanno parlato di quel posto come del «peggiore al mondo», dove le torture erano quotidiane e violentissime.

Per molti anni in realtà le informazioni su quello che succedeva all’interno sono state scarse e incomplete. Le cose cambiarono fra il 2016 e il 2017, quando alcune ong internazionali misero insieme lunghi rapporti basati su interviste a decine di persone che erano sopravvissute alla prigione. Nel 2016 l’ong Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) calcolò per esempio che fra il 15 marzo 2011 e il 31 dicembre 2015, quindi durante i primi cinque anni della guerra in Siria, furono uccise dentro la prigione di Sednaya 17.723 persone, e molte altre furono sistematicamente torturate.

Nel 2017 invece Amnesty International rivelò che migliaia di persone avevano subito processi sommari, le cui uniche udienze duravano fra uno e tre minuti e che si concludevano praticamente sempre con una condanna a morte. Queste persone poi venivano uccise con delle impiccagioni di massa, in spazi appositi della prigione.

Mentre erano ancora in vita, i detenuti venivano poi torturati in vari modi: uno di loro ha raccontato per esempio che all’interno della sua cella c’era un buco dove le guardie lo costringevano a infilare la testa, per poi saltare sopra al suo corpo finché il buco non si riempiva di sangue. Molti hanno raccontato di avere passato lunghi periodi bendati e in posizioni innaturali. Soltanto in base a queste inchieste si è scoperto che la prigione di Sednaya poteva ospitare fino a 20mila persone.

Nei video girati nelle ultime ore a Sedanya si intravedono celle sporche, poco illuminate, in alcune delle quali erano detenuti anche dei bambini. È stato ripreso da molti il video di uomo che dopo la propria liberazione non è riuscito a dire nemmeno una parola, verosimilmente traumatizzato dalla prigionia.

Non è chiaro a che punto siano i tentativi di liberare i detenuti rinchiusi nel cosiddetto “blocco rosso”, nei livelli sotterranei della struttura.