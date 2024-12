Diversi paesi europei hanno sospeso la valutazione delle richieste di asilo dei cittadini siriani

Lunedì i governi di Austria, Germania e Svezia hanno annunciato (in modo autonomo l’uno dall’altro) che sospenderanno le procedure per l’assegnazione dello status di rifugiato alle persone con cittadinanza siriana, dopo la fine del regime di Bashar al Assad. Secondo un funzionario rimasto anonimo citato dall’agenzia di stampa Reuters, anche la Grecia farà lo stesso, ma non ci sono conferme ufficiali.

Il ministero dell’Interno tedesco ha detto che le richieste di asilo dei cittadini siriani non saranno valutate finché non ci sarà maggior chiarezza sul futuro ordinamento politico della Siria e la Svezia ha detto che sospenderà le procedure sia per le richieste di asilo che per le espulsioni. Oltre ad aver sospeso la valutazione delle richieste, il governo austriaco intende anche rivalutare quelle già approvate e preparare un «programma ordinato di espulsioni e rimpatri in Siria», di cui però non ha dato ulteriori dettagli.

Secondo le Nazioni Unite in Europa vive più di un milione di siriani: oltre 900mila di questi vivono in Germania e altre decine di migliaia in Svezia, Austria e Grecia. Ogni anno in questi paesi vengono presentate decine di migliaia di nuove richieste di asilo da parte di cittadini siriani. Anche Francia e Paesi Bassi ospitano grosse comunità siriane.

