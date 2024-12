In Francia François Bayrou è stato nominato primo ministro

Venerdì il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato François Bayrou primo ministro: Bayrou è stato incaricato di formare un governo visto che Michel Barnier lo scorso 4 dicembre si era dimesso dopo essere stato sfiduciato dall’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento. La mozione di sfiducia era stata votata sia dai deputati del Nuovo Fronte Popolare (NFP), un’alleanza di partiti di sinistra, che da quelli del Rassemblement National (RN), il partito di estrema destra di Marine Le Pen. François Bayrou ha 73 anni ed è il presidente e fondatore del partito centrista Movimento democratico (MoDem), che sostiene il presidente Macron.

Formare un governo per Bayrou e trovare una maggioranza che lo sostenga sarà complicato dato che il parlamento è diviso in tre blocchi politici, uno di destra, uno di centro e uno di sinistra, che hanno un numero di seggi simile e che finora non si sono mostrati intenzionati a collaborare fra loro. Il governo di Barnier, che era entrato in carica lo scorso 5 settembre, aveva il sostegno solo di una coalizione di minoranza composta da Renaissance, il partito di Macron, e dal partito dei Repubblicani, di cui fa parte lo stesso Barnier. Non aveva però i voti necessari per approvare le leggi, e quindi dipendeva dall’appoggio esterno degli altri partiti: questo aveva dato molto potere e influenza soprattutto all’estrema destra di RN.

Fra Barnier e RN i rapporti erano sempre stati difficili, e sono peggiorati nel tempo. Soprattutto, le varie forze politiche non sono riuscite a mettersi d’accordo sull’approvazione delle leggi di bilancio per il 2025: la crisi di governo era iniziata a inizio dicembre, quando Barnier aveva forzato l’approvazione di una parte di questi provvedimenti sfruttando una norma che gli consente di approvare un testo di legge in materia finanziaria senza passare da una votazione parlamentare.

Già prima della nomina di Bayrou, il partito di sinistra radicale La France Insoumise aveva annunciato che avrebbe depositato una mozione di censura al parlamento, se Bayrou fosse stato nominato primo ministro: se approvata farebbe cadere il governo appena nato.

Bayrou è impegnato in politica da decenni, prima nel partito di centrodestra Unione per la democrazia francese (UDF) e poi nel MoDem: fu parlamentare in vari periodi fra il 1986 e il 2012, ma anche eurodeputato e ministro dell’Istruzione dal 1993 al 1997. Dal 2014 ricopre la carica di sindaco di Pau, una cittadina di 77mila abitanti vicino al confine con la Spagna.

Si era candidato, con scarso successo, alle elezioni presidenziali del 2002, del 2007 e del 2012. All’inizio del 2024 disse di essere stato contattato dall’allora primo ministro Gabriel Attal, che gli aveva proposto di diventare ministro dell’Istruzione nel suo governo: Bayrou disse di aver rifiutato a causa di disaccordi sulla politica da seguire. Bayrou è europeista ed è un cattolico praticante, ma sostiene la tradizionale laicità dello stato francese.

Sostenne la criticata riforma delle pensioni voluta da Macron, ma in parlamento MoDem non la votò perché era stato rifiutato un emendamento proposto dal partito. Ha criticato invece la riforma della legge sull’immigrazione, che era stata molto dibattuta e alla fine era stata approvata dal governo di Gabriel Attal grazie al sostegno dell’estrema destra del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen.