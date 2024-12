Oggi si vota la sfiducia al governo francese

Mercoledì sera intorno alle 19 all’Assemblea nazionale, cioè la camera bassa del parlamento francese, si voteranno due mozioni di sfiducia contro il governo guidato dal primo ministro Michel Barnier e sostenuto da una minoranza di centrodestra. A meno di sorprese dell’ultimo minuto, ci si aspetta che una delle due mozioni venga approvata: che quindi il governo venga sfiduciato e Barnier sia costretto a dimettersi, come prevede la legge francese in questi casi.

Il voto di oggi è soltanto l’ultimo passaggio di uno stallo politico che in Francia dura ormai da mesi, cioè da quando alle elezioni legislative di luglio era emerso un parlamento sostanzialmente diviso in tre fra il blocco di sinistra, quello centrista espressione del presidente Emmanuel Macron e quello di destra dominato dal Rassemblement National (RN), il partito di Marine Le Pen.

Barnier era entrato in carica a settembre con l’appoggio esplicito dei centristi e dei parlamentari più moderati del blocco di destra, oltre che quello implicito del RN. Con quest’ultimo partito i rapporti sono peggiorati nel tempo, per via delle complicate trattative sulle varie leggi di bilancio che il governo è tenuto ad approvare alla fine di ogni anno, e una delle due mozioni di sfiducia nei confronti del governo è stata avanzata proprio dal RN.

Ci si aspetta che almeno una delle due mozioni venga votata sia dal blocco di sinistra sia dal Rassemblement National. Per approvare le mozioni di sfiducia è sufficiente la maggioranza semplice dei seggi: al momento è di 288 voti, dato che sui 577 totali 2 seggi non sono ancora stati assegnati. Insieme, il blocco della sinistra e il RN controllano 316 voti, più che sufficienti per approvare la mozione di sfiducia.

Sia i partiti di sinistra sia Marine Le Pen, la leader storica del RN, ci hanno tenuto a sottolineare che un eventuale voto condiviso non avvierà una collaborazione o un’alleanza. Barnier invece ormai da giorni sta cercando di tenere in piedi il suo governo appellandosi alla responsabilità dei partiti e dei singoli parlamentari.

Martedì sera ha dato una lunga intervista televisiva in cui ha di nuovo cercato di convincere i partiti a votare la fiducia al suo governo, parlando di «un momento molto serio» per la storia recente francese. Al contempo ha escluso di avviare di nuovo il negoziato sulle varie leggi di bilancio, che contengono ingenti riduzioni alla spesa pubblica e aumenti delle tasse per via della complicata situazione dell’economia francese.

Se il governo Barnier dovesse cadere la politica francese entrerebbe in una fase di stallo, che potrebbe durare a lungo. Macron – che al momento si trova in Arabia Saudita per una visita di stato – non può sciogliere il parlamento e indire nuove elezioni legislative, dato che l’ha fatto pochi mesi fa: in base alla Costituzione francese l’Assemblea Nazionale può essere sciolta solo dopo 12 mesi dall’ultimo scioglimento.

Le opzioni di Macron non sono moltissime: nominare un nuovo primo ministro che guidi una maggioranza simile, nella speranza che il RN lo sostenga con più convinzione rispetto a Barnier; chiedere i voti al blocco di sinistra, che però non sembra per nulla intenzionato a garantirli (dopo che Macron li ha esclusi dai negoziati, nonostante la vittoria alle legislative di luglio); oppure formare un governo tecnico, con figure totalmente sganciate dai partiti e sostenuto da maggioranze diverse su ogni voto.

In assenza di una legge di bilancio per il 2025 anche l’amministrazione pubblica entrerebbe in una specie di limbo: per continuare a pagare gli stipendi dei dipendenti e insomma a funzionare il governo dovrebbe chiedere poteri speciali al parlamento per rinnovare il bilancio del 2024. In un articolo per il quotidiano conservatore Le Figaro, Le Pen ha assicurato che il RN voterebbe per garantire al governo questa possibilità, garantendo di fatto i voti necessari.