Secondo le proiezioni alle legislative in Francia è avanti la coalizione di sinistra

Alle 20 di domenica in Francia hanno chiuso i seggi per il secondo turno delle elezioni legislative. Secondo le proiezioni pubblicate dagli istituti Ipsos e Telan sarebbe in testa il Nuovo Fronte Popolare (NFP), l’alleanza di sinistra che riunisce tra gli altri il Partito Socialista, il Partito Comunista, il partito ecologista Europe Écologie Les Verts e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon: l’intero blocco dovrebbe ottenere fra i 172 e i 192 seggi. Sempre secondo le prime stime al secondo posto sarebbe arrivata la coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron, Ensemble pour la République, che potrebbe ottenere fra i 150 e i 170 seggi.

Il partito di estrema destra Rassemblement National, che era arrivato primo al primo turno del 30 giugno come percentuale di voti, sarebbe invece arrivato terzo come parlamentari eletti e dovrebbe riuscire a ottenerne solo fra i 132 e i 152. I Repubblicani avrebbero infine eletto tra i 57 e i 67 seggi: prima delle elezioni il partito aveva preso le distanze da quello che solo formalmente resta ancora il loro presidente, Eric Ciotti, che aveva deciso autonomamente di allearsi con RN. I candidati di Ciotti eletti, fra cui Ciotti stesso, sarebbero dai 12 ai 16, conteggiati nei 132-152 di Rassemblement National.

Se confermate, queste proiezioni stravolgerebbero i risultati del primo turno e anche i sondaggi degli ultimi giorni, in cui Rassemblement National era dato come il partito vincente. Alle 22 sono stati scrutinati i voti di 466 circoscrizioni elettorali su 577 e anche grazie ai 39 deputati eletti al primo turno RN è in vantaggio. Sono però dati che non includono molte circoscrizioni, soprattutto quelle delle grandi città, che hanno chiuso alle 20 invece che alle 18: è anche sulla base delle circoscrizioni mancanti che le proiezioni hanno indicato NFP come l’alleanza più votata, seguita da Ensemble. L’attuale primo ministro Gabriel Attal, che fa parte di Ensemble, ha detto che domani presenterà le sue dimissioni al presidente della Repubblica.

L’affluenza al secondo turno è stata del 67,1 per cento, la più alta dal 1997: più del 20 per cento in più rispetto a quella delle elezioni legislative del 2022. Al primo turno l’affluenza era stata del 66,7 per cento, anche in questo caso la più alta dal 1997.

Secondo le prime stime all’interno del blocco della sinistra La France Insoumise, il partito di Jean-Luc Mélenchon, quello più di sinistra, avrebbe ottenuto tra i 68 e i 74 seggi, il Partito socialista tra i 63 e i 69 seggi e gli Ecologisti tra i 32 e i 36 seggi. L’ex presidente della Repubblica François Hollande, del Partito socialista, che fa parte della coalizione del NFP, risulta eletto nella circoscrizione di Corrèz. Risultano inoltre eletti l’ex prima ministra Elisabeth Borne e il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, entrambi della coalizione di Macron, e François Ruffin di La France Insoumise, il primo ad aver fatto un appello all’unità della sinistra, poi accolto, dopo i risultati delle elezioni europee vinte da RN. La socialista Valérie Rabault, vicepresidente dell’Assemblea Nazionale, ha invece perso contro la candidata dell’alleanza RN-Ciotti.

Il leader di La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon ha commentato queste proiezioni elogiando positivamente la mobilitazione popolare che ha consentito di «raggiungere un risultato che si diceva essere impossibile», cioè la vittoria della sinistra. «Questa sera RN è ben lontana dall’avere la maggioranza assoluta» ha detto, aggiungendo che questo è «un enorme sollievo per milioni di persone», che d’ora in poi «la volontà popolare dovrà essere rispettata» e che il presidente Macron deve accettare i risultati. Mélenchon ha infine invitato Macron a nominare un nuovo primo ministro scelto tra il blocco del Nuovo Fronte Popolare.

Anche il leader del Partito Socialista Olivier Faure ha parlato poco dopo le 20 dicendo che «stasera, la Francia ha detto no all’arrivo al potere di RN». Poiché sembra che NFP otterrà una maggioranza solo relativa Faure, come prima Jean-Luc Mélenchon, ha già anticipato che rifiuterà qualsiasi governo di coalizione tra la sinistra e il blocco macronista: «Il Nuovo Fronte Popolare deve farsi carico di questa nuova pagina di storia». Infine ha chiesto al blocco macronista e a quello dell’estrema destra «di riconoscere chiaramente la loro sconfitta».

Jordan Bardella, presidente di RN, commentando i risultati ha denunciato le «alleanze innaturali» tra il campo presidenziale e la sinistra facendo riferimento alla strategia della desistenza e del cosiddetto “fronte repubblicano” che ha portato più di 200 candidati arrivati terzi a ritirarsi dal ballottaggio per concentrare i voti della sinistra e dei moderati contro l’estrema destra. È a causa di questa strategia, secondo Bardella, che il suo partito è arrivato terzo. «Purtroppo l’alleanza del disonore e gli accordi elettorali di Emmanuel Macron, Gabriel Attal (il primo ministro, ndr) e dell’estrema sinistra privano gli elettori di un governo RN». Secondo lui «questi accordi elettorali gettano la Francia nelle braccia di Mélenchon».

In Francia le elezioni legislative si svolgono infatti con un sistema di voto maggioritario a doppio turno su 577 circoscrizioni elettorali, una per ogni seggio dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese: per vincere un seggio al secondo turno era sufficiente per un candidato o una candidata prendere anche solo un voto in più degli altri candidati al suo seggio. Al primo turno erano stati invece eletti solo i candidati che avevano preso più del 50 per cento dei voti: il Rassemblement National ne aveva eletti 39, risultando il partito più votato; NFP ne aveva eletti 32 e solo 2 la coalizione di Macron.

Marine Le Pen ha detto che la vittoria di RN «è solo rinviata»: «La marea sta salendo. Questa volta non è salita abbastanza in alto, ma continua a salire e, quindi, la nostra vittoria è solo ritardata». Marine Le Pen ha già detto da tempo di volersi candidare alla presidenza della Francia nel 2027, dopo la scadenza del mandato di Macron.

Se il blocco della sinistra non raggiungerà, come sembra, la maggioranza assoluta che è pari a 289 seggi su 577 dell’Assemblea Nazionale, sarà comunque possibile formare un governo. Nel 2022 i partiti che sostenevano Emmanuel Macron avevano ottenuto 246 seggi, ma questo non gli aveva impedito di formare un governo e di mantenerlo in carica per due anni grazie all’appoggio esterno dei Repubblicani, che avevano eletto 42 deputati.

L’Eliseo ha fatto sapere che Emmanuel Macron attenderà la composizione della nuova Assemblea Nazionale per «prendere le decisioni necessarie», cioè per decidere che primo ministro nominare. È consuetudine che il presidente nomini primo ministro un rappresentante del partito di maggioranza. E in caso di una nomina assegnata a un rappresentante di NFP si verificherebbe la coabitazione, quando presidente e primo ministro appartengono a diverse famiglie politiche.