In Europa la destra è andata bene, ma non abbastanza

• In base ai risultati delle elezioni il nuovo Parlamento Europeo sarà un po’ più a destra, ma non abbastanza da permettere alle destre di formare una maggioranza e governare da sole.

• In Francia ha stravinto il Rassemblement National di estrema destra, con il 32,4 per cento dei voti. Il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella ha superato di quasi 18 punti la lista promossa dal partito del presidente Emmanuel Macron, al 14,5 per cento. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato nuove elezioni per il 30 giugno (con il secondo turno il 7 luglio), dopo aver sciolto il parlamento.

• In Germania l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), di centrodestra, si è confermata primo partito con il 30 per cento dei voti, mentre il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) è arrivato secondo con il 15,9 per cento. Dietro ad AfD si è posizionato il Partito Socialdemocratico (SPD) del cancelliere Olaf Scholz, al 13,9 per cento.

• Dopo una campagna elettorale molto movimentata, in Spagna il primo ministro socialista Pedro Sánchez è riuscito a resistere all’avanzata del centrodestra: il Partito Popolare (centrodestra, appunto) è arrivato primo con il 34,2 per cento dei voti e 22 seggi (contro i 12 ottenuti nel 2019), mentre il Partito Socialista di Sánchez ha ottenuto il 30,18 per cento dei voti e 20 seggi al Parlamento Europeo.

• Nell’Europa dell’est ci sono stati alcuni sommovimenti interessanti: in Slovacchia il partito Slovacchia Progressista (SP) ha vinto le elezioni europee con il 27,8 per cento dei voti, mentre il partito Smer del primo ministro Robert Fico è arrivato soltanto secondo; in Ungheria Fidesz di Viktor Orbán è arrivato primo, ma con il peggior risultato da molti anni, mentre il partito del suo ex alleato Péter Magyar ha ottenuto più del 30 per cento dei voti.

• Nei paesi del Nord Europa ci sono stati alcuni risultati piuttosto sorprendenti, anche se difficilmente metteranno in crisi i governi di centrodestra di Svezia e Finlandia e quello di coalizione in Danimarca. Sia in Finlandia sia in Danimarca il principale partito di sinistra ha preso più voti di quello di centrosinistra, risultato assai raro e imprevisto dai sondaggi.