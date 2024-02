Ursula von der Leyen si è candidata a un secondo mandato come presidente della Commissione Europea

Ursula von der Leyen ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato come presidente della Commissione Europea. Von der Leyen ricopre la carica dal 2019, e il suo mandato scadrà dopo le prossime elezioni europee che si terranno tra il 6 e il 9 giugno. L’annuncio è stato fatto durante una riunione dell’Unione Cristiano-Democratica (CDU, di centrodestra), il partito di von der Leyen in Germania, i cui esponenti hanno confermato l’intenzione di sostenerla. La sua nomina ufficiale dovrà però essere approvata durante la conferenza del suo partito europeo, il Partito Popolare Europeo (PPE), in programma a marzo.

Solitamente il ruolo di presidente della Commissione Europea va al candidato del partito che riceve più voti alle elezioni europee: al momento il PPE ha un notevole vantaggio nei sondaggi, quindi von der Leyen ha buone possibilità di ottenere un secondo mandato come presidente.