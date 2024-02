Il Consiglio Europeo ha approvato 50 miliardi di euro di nuovi aiuti per l’Ucraina

Il Consiglio Europeo straordinario in corso a Bruxelles, in Belgio, ha approvato nuovi aiuti all’Ucraina per un valore complessivo di 50 miliardi di euro. I fondi sono stati reperiti tramite una revisione del bilancio pluriennale dell’Unione per il periodo compreso fra 2021 e 2027. Era una decisione molto attesa, soprattutto per le passate obiezioni del primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán, molto vicino alla Russia.

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha scritto che tutti e 27 i capi di stato e di governo rappresentati nel Consiglio hanno votato a favore degli aiuti: significa che l’ha fatto anche Orbán. Non è ancora chiaro perché, o in cambio di cosa: nei giorni scorsi si parlava dello sblocco di alcuni fondi europei sospesi da tempo perché in estrema sintesi il governo di Orbán ha trasformato l’Ungheria in un paese semi-autoritario.

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024