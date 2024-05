In Germania “L’amour toujours” è diventata un inno di estrema destra

In Germania sta facendo molto discutere un video pubblicato sui social che mostra un gruppetto di persone cantare la celebre canzone dance “L’amour toujours” del dj italiano Gigi D’Agostino usando le parole dello slogan razzista «la Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri» (Deutschland den Deutschen, Ausländer raus).

Nella giornata di venerdì il video è diventato un caso nazionale: il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha commentato che «slogan del genere sono disgustosi» e la ministra dell’Interno Nancy Faeser ha parlato di «vergogna per la Germania». La canzone di Gigi D’Agostino però è diffusa come inno neonazista in Germania già da alcuni mesi, tanto che a marzo l’etichetta discografica ZYX, che ne detiene i diritti, aveva presentato una denuncia contro ignoti per incitamento all’odio e violazione del diritto d’autore.

Il video che sta circolando in questi giorni risale probabilmente a una settimana fa ed è ambientato fuori da un bar a Sylt, un’isola tedesca nel mare del Nord, al tramonto. Mostra un gruppo numeroso di persone ballare e cinque di loro cantare lo slogan razzista. Un ragazzo di questi alza il braccio in un modo che potrebbe ricordare il saluto nazista e tiene due dita sotto il naso in un modo che potrebbe alludere ai baffi del dittatore nazista Adolf Hitler.

Il bar dove è stato girato il video ha preso pubblicamente le distanze dall’accaduto e la polizia di Flensburgo, competente in quella zona, ha fatto sapere di aver avviato un’indagine per l’uso di simboli di organizzazioni incostituzionali.

Negli ultimi mesi di video con persone che cantano lo slogan nazista a ritmo di “L’amour toujours” ne sono circolati diversi in Germania. Il settimanale tedesco Der Spiegel ha scritto che la canzone è diventata un meme di destra di grande successo e che la melodia di “L’amour toujours” è diventata un segnale di razzismo così chiaro su TikTok che gli account del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) lo usano in modo ammiccante come sottofondo per i loro video, senza più bisogno di esplicitare lo slogan.