In Francia il governo ha approvato il bilancio, ma ora rischia

In Francia il governo di minoranza guidato dal primo ministro Michel Barnier ha approvato la discussa e austera legge di bilancio per il 2025 facendo ricorso al comma 3 dell’articolo 49 della Costituzione, che gli consente di approvare un testo di legge in materia finanziaria senza passare da una votazione parlamentare. Barnier ha deciso di ricorrere all’articolo 49.3 perché il partito di estrema destra Rassemblement National (RN), dei cui voti il governo aveva bisogno per arrivare all’approvazione del testo, aveva minacciato di non dare il proprio sostegno se nella legge non fossero state accolte modifiche significative.

Il ricorso all’articolo 49.3 permette alla legge di passare, ma prevede poi che possa essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del governo da parte delle opposizioni. La sinistra ha detto di averne pronta una e RN ha già detto di volerla sostenere. A sua volta RN ha detto di avere pronta una propria mozione di sfiducia sulla quale la sinistra non si è però ancora pronunciata.

Le mozioni di sfiducia verranno messe ai voti probabilmente mercoledì o giovedì e se una delle due venisse approvata non solo la legge di bilancio verrebbe respinta definitivamente, ma il governo cadrebbe. La sinistra e RN avrebbero i voti necessari per fare tutto questo.

Un voto combinato della sinistra e dell’estrema destra per far cadere il governo sarebbe un evento piuttosto inedito nella politica francese: alcuni esponenti di RN hanno specificato che non si tratterebbe di un’alleanza con la sinistra ma della semplice condivisione di uno strumento per arrivare al medesimo obiettivo.

Comunicando la decisione di utilizzare l’articolo 49.3, Barnier ha detto ai parlamentari francesi che avrebbero dovuto assumersi la responsabilità di accettare la legge così com’era, dopo lunghe trattative e compromessi, oppure di «entrare in un territorio sconosciuto».

Nelle ultime settimane quello della legge di bilancio era diventato un serio problema per il governo di Barnier, sostenuto da una coalizione di minoranza composta dal partito di Emmanuel Macron, Renaissance, e dal partito dei Repubblicani, di cui fa parte lo stesso Barnier.

Le trattative sul testo delle legge fra il governo e il Rassemblement National proseguono da giorni: il 27 novembre la leader dell’estrema destra Marine Le Pen aveva già ottenuto delle modifiche rispetto al testo originale, ma ne aveva pretese altre. Chiedeva l’abolizione della norma che ritarda l’aumento automatico delle pensioni al crescere dell’inflazione e della proposta di ridurre i rimborsi sui farmaci. Le Pen aveva definito queste richieste come “linee rosse” per il suo partito e aveva dichiarato che, se non accolte, avrebbero portato alla caduta del governo.

Per andare incontro alle richieste di Le Pen, Barnier lunedì mattina aveva fatto sapere che nel testo della legge di bilancio sarebbe stata tolta la parte relativa alla riduzione dei rimborsi dei farmaci, ma il Rassemblement National aveva definito l’ultimo tentativo del primo ministro «non sufficiente» e aveva confermato di non voler votare la legge.

Il ricorso al comma 3 dell’articolo 49 viene da tempo considerato politicamente poco opportuno, soprattutto dalla sinistra, perché negli anni di Macron è stato utilizzato molte volte anche per far approvare delle riforme importanti e molto impopolari, come quella delle pensioni.

La mancata approvazione della legge di bilancio, oltre a causare una crisi politica, creerebbe anche diversi problemi economici e finanziari alla Francia, alcuni diretti e altri indiretti. L’assenza di un bilancio approvato per il 2025 costringerebbe il governo a entrare in esercizio provvisorio, una situazione simile a quello che prevede anche la legge italiana: il prossimo anno la spesa pubblica sarebbe cioè sottoposta a una sorta di tetto, che non consentirebbe sicuramente di coprire tutte le esigenze dello stato, dal pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici all’erogazione dei servizi e delle pensioni.

Per quanto riguarda i mercati finanziari, è opinione diffusa che la mancata approvazione della legge di bilancio comporterà una perdita di fiducia nei confronti della Francia. Da settimane i titoli di stato – cioè quegli strumenti finanziari con cui lo stato si fa prestare i soldi dagli investitori – hanno mostrato tassi di interesse che non si vedevano da anni. Il tasso di interesse è una buona misura di quanto gli investitori giudichino rischioso un debitore, e per quelli che considerano più a rischio viene chiesto un tasso più alto.