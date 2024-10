Israele ha invaso il sud del Libano

Intorno alle 2 di mattina locali (l’1 di notte in Italia) l’esercito israeliano ha annunciato che le sue truppe avevano iniziato ad attraversare il sud del Libano. L’esercito ha descritto l’operazione come «limitata» e con l’obiettivo di distruggere alcune infrastrutture militari di Hezbollah nelle città vicine al confine.

Di un’invasione si parla da tempo, e gli attacchi israeliani in Libano negli ultimi giorni in cui sono state uccise centinaia di persone ne avevano aumentato le possibilità. Alcuni esponenti del governo israeliano hanno detto in forma anonima al New York Times che il piano di invasione al momento prevede di operare in una stretta striscia di terra che delimita il lato settentrionale del confine tra Israele e Libano. È un’area vicina alle città israeliane di Metula, Misgav Am e Kfar Giladi, che lunedì sera l’esercito israeliano aveva dichiarato «zona militare chiusa», proprio in vista dell’invasione.