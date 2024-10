Le foto dell’attacco iraniano su Israele

Martedì sera l’Iran ha lanciato decine di missili sul territorio israeliano in un attacco con pochissimi precedenti. Gran parte dei missili è stata intercettata dai sistemi di difesa antiaerea israeliani, ma i detriti sono comunque arrivati a terra provocando danni: i feriti sono stati appena due ed è morta una sola persona, un uomo palestinese di 37 anni in Cisgiordania. Le traiettorie dei missili hanno provocato bagliori molto evidenti nel cielo notturno: una foto in particolare, scattata dal fotografo di Reuters Amir Cohen, è finita sulle prime pagine di moltissimi quotidiani internazionali mercoledì mattina. Durante le fasi più concitate dell’attacco decine di migliaia di persone si sono nascoste nei bunker oppure per strada, dove potevano. Poco dopo sono uscite per controllare i danni dei missili, fra crateri e vetri rotti. Intanto a qualche centinaio di chilometri di distanza gruppi di persone sono scesi in piazza a Teheran, la capitale dell’Iran, per festeggiare l’attacco.