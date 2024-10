Il ministro degli Esteri di Israele ha dichiarato “persona non grata” il segretario generale dell’ONU António Guterres

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha dichiarato “persona non grata” il segretario generale dell’ONU António Guterres e gli ha vietato di entrare in Israele. Katz ha detto che la decisione è legata alla mancata condanna esplicita da parte di Guterres dell’attacco compiuto martedì dall’Iran sul territorio israeliano; ha inoltre accusato Guterres di «sostenere terroristi, stupratori e assassini di Hamas, di Hezbollah, degli Houthi e ora dell’Iran».

In questi mesi Guterres è stato molto critico di Israele e dell’invasione della Striscia di Gaza in seguito agli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre in territorio israeliano, e questo aveva già portato Katz a definire lui, e per estensione le Nazioni Unite, un’organizzazione antisemita. Adesso Guterres aveva solo detto di condannare «l’ampliamento del conflitto in Medio Oriente». «Chiunque non riesca a condannare in maniera inequivocabile» gli attacchi dell’Iran contro Israele «non merita» di poter entrare nel suo territorio, ha detto Katz, del partito di destra Likud.

