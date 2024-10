C’è stato un attentato a Tel Aviv, in Israele

Martedì sera c’è stata una sparatoria davanti a una fermata del tram di Giaffa, un quartiere nel sud di Tel Aviv, in Israele. Almeno 8 persone sono state uccise secondo la Magen David Adom, l’equivalente della protezione civile israeliana, e altre sono state ferite. La polizia considera la sparatoria come un attacco terroristico: secondo una prima ricostruzione, in parte basata su immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti alla fermata, un uomo armato con un fucile automatico sarebbe sceso da un tram insieme a un compagno e poi si sarebbe messo a sparare. Entrambi gli uomini sono stati uccisi dalla polizia.