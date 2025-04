Trump ha sospeso i dazi aggiuntivi per 90 giorni, tranne quelli alla Cina

Mercoledì pomeriggio (sera in Italia) il presidente statunitense Donald Trump ha sospeso per 90 giorni i dazi aggiuntivi (quelli che lui definisce erroneamente “reciproci”) tranne che per la Cina, su cui invece ne ha imposti di esorbitanti, del 125%. Per gli altri paesi invece rimarranno i dazi del 10%, quelli entrati in vigore sabato scorso.

Mercoledì mattina, quindi meno di 24 ore prima dell’annuncio di Trump, erano entrati in vigore i dazi molto alti imposti da Trump a una lunga lista di paesi, tra cui quelli per l’Unione Europea (al 20%), il Giappone (24%), il Vietnam (46%) e anche il Lesotho, al 50%. Erano stati annunciati lo scorso mercoledì: da quel momento hanno causato una profonda crisi sui mercati finanziari, che in pochi giorni erano crollati. In generale i molti annunci di Trump, spesso confusi e poi ritrattati o modificati, hanno causato enorme caos tra i governi e in molti settori industriali, che stavano cercando di capire come adattarsi.

Trump ha giustificato la pausa dicendo che negli ultimi giorni moltissimi paesi – ha detto più di 75 – avevano cercato di contattare lui o altri membri della sua amministrazione per cercare di negoziare un accordo più favorevole: la sospensione sarebbe quindi una sorta di “premio” offerto in cambio delle mancate ritorsioni, e dovrebbe servire a portare avanti queste trattative.

– Leggi anche: Il liveblog del Post sui dazi e le loro conseguenze

Sempre mercoledì, dopo l’entrata in vigore dei dazi, la Cina aveva invece risposto imponendo a sua volta dei dazi dell’84%: una percentuale altissima che, insieme a quella statunitense ancora maggiore, rende di fatto impossibile il commercio tra i due paesi. Anche l’Unione Europea ha approvato dazi del 25% su vari prodotti statunitensi, che però sono da intendersi come una risposta ad altri dazi, imposti sempre dagli Stati Uniti ma entrati in vigore a marzo, e non a quelli più recenti.

È noto che a Trump piaccia molto considerarsi in una posizione di forza, nella quale altre persone chiedono a lui favori o concessioni: evidentemente percepisce in questo modo anche la situazione attuale, nonostante gli enormi problemi che i dazi stanno causando, sui mercati finanziari e a livello politico. L’imposizione di dazi così anomali era stata criticata da moltissimi economisti, esperti, investitori e anche da vari esponenti del Partito Repubblicano, lo stesso del presidente.

Stiamo seguendo tutte le notizie sui dazi e le loro conseguenze nel liveblog del Post.