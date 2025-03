Sono entrati in vigore i dazi di Trump su acciaio e alluminio

Mercoledì sono entrati in vigore i dazi al 25 per cento decisi dall’amministrazione statunitense di Donald Trump su acciaio e alluminio provenienti dall’estero. Sono stati estesi anche a una serie di prodotti che contengono i due materiali, come racchette da tennis, biciclette, mobili e condizionatori. Sempre mercoledì l’Unione Europea ha annunciato dazi in ritorsione su vari prodotti statunitensi dal valore complessivo di 26 miliardi di dollari: una prima parte delle misure entrerà in vigore il primo aprile, a meno che – come già successo nelle ultime settimane in casi simili che hanno coinvolto i dazi di Trump – le parti non si accorderanno per la sospensione o l’eliminazione.

Quelli su acciaio e alluminio sono solo alcuni dei molti dazi minacciati, promessi o già applicati da Trump in queste prime settimane del suo secondo mandato.

Trump aveva già introdotto dazi su acciaio e alluminio durante il suo primo mandato: quelli sull’alluminio però erano più bassi (10 per cento), non riguardavano le merci contenenti alluminio, erano previste eccezioni (per esempio per l’Australia) ed erano stati infine eliminati per Canada e Messico dopo meno di un anno dalla loro entrata in vigore. La successiva amministrazione di Joe Biden aveva poi cancellato quelli rivolti a una serie di alleati degli Stati Uniti, fra cui l’Unione Europea.

Nel 2024 gli Stati Uniti hanno importato circa 31 miliardi di euro l’anno di ferro e acciaio, e 27 miliardi di alluminio, secondo i dati del dipartimento al Commercio statunitense (che considera insieme ferro e acciaio). Canada e Messico sono i principali esportatori verso gli Stati Uniti, poi segue l’Unione Europea.

I dazi decisi come ritorsione dalla Commissione Europea riguarderanno inizialmente alcuni prodotti statunitensi che costituiscono ogni anno importazioni per 8 miliardi di dollari, fra cui alcuni molto noti come le moto Harley-Davidson, i jeans o il bourbon whiskey. Come detto, entreranno in parte in vigore il 1° aprile, mentre il resto a metà di aprile (la seconda fase riguarda merci per 18 miliardi di dollari, fra cui prodotti industriali, agricoli e di allevamento: queste seconde misure dovranno essere approvate dagli stati membri).

Martedì è stato un altro giorno caotico sul tema dei dazi: Trump ha prima minacciato di aumentare quelli di acciaio e alluminio per il Canada al 50 per cento, poi è ritornato sulla sua decisione. Trump ha risposto anche a un annuncio del governatore dello stato canadese dell’Ontario, Doug Ford, che aveva detto di voler tassare del 25 per cento l’energia venduta dal suo stato a varie città del nord degli Stati Uniti. Anche questa minaccia è stata poi ritirata per evitare una «escalation nella guerra commerciale».

Da giorni le notizie sui dazi hanno provocato cali significativi delle borse statunitensi e dei mercati finanziari delle principali economie avanzate, segno che le politiche erratiche di Trump stanno creando incertezze e preoccupazione tra gli investitori.

– Leggi anche: Come funzionano i dazi, spiegato