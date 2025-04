La borsa italiana sta andando malissimo a causa dei dazi

Venerdì la borsa italiana è arrivata a perdere più del 7 per cento del suo valore: è uno dei peggiori risultati registrati negli ultimi anni dal FTSE MIB, l’indice che sintetizza l’andamento delle azioni delle principali società italiane quotate, e molto rappresentativo di tutto il mercato finanziario italiano. In alcuni momenti ha addirittura superato la perdita che registrò il giorno dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, che fu del 7,57 per cento.

È il secondo giorno consecutivo di grandi perdite, causate dall’annuncio dei dazi del presidente statunitense Donald Trump e aggravate dalla decisione della Cina di venerdì di introdurne di nuovi in ritorsione, rendendo più concreto il rischio di una guerra commerciale globale e di una recessione.

I titoli che stanno perdendo più valore sono le azioni delle banche italiane: BPER, MPS, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, tra le altre, sono arrivate a perdere tutte ben oltre il 10 per cento. Vanno male anche i titoli legati all’industria, come Leonardo, Iveco, e Stellantis, anche questi con perdite intorno al 10 per cento.

La borsa italiana sta andando peggio di tutte le altre europee, anche queste comunque in forte calo. Sono andate male anche diverse borse asiatiche: la borsa di Tokyo, per esempio, ha chiuso la giornata con una perdita del 2,8 per cento quando in Italia era mattina.

Dopo che giovedì era stata la peggiore giornata dal 2020, venerdì la borsa statunitense ha aperto già in calo, quando da noi era primo pomeriggio: il Dow Jones e lo S&P 500 – i due principali listini di Wall Street, la borsa di New York – sono arrivati a perdere già nelle prime ore tra il 2 e il 3 per cento. Il Nasdaq, l’indice che raggruppa le principali aziende tecnologiche, quasi il 3.

