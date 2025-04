Le borse stanno reagendo molto male all’annuncio dei dazi di Trump

Giovedì le borse stanno andando molto male praticamente ovunque a causa dei consistenti dazi annunciati da Donald Trump mercoledì sera, dopo settimane in cui avevano già subìto grosse perdite dovute proprio a questo tipo di annunci. Con l’introduzione di ulteriori imposte sui commerci gli investitori si aspettano infatti che i profitti di molte aziende caleranno, e che quindi i loro azionisti riceveranno meno utili. Il timore ultimo è che si possa anche arrivare a una recessione: questo li spinge a vendere le azioni, che quindi perdono valore.

Quelle asiatiche – la cui giornata si è conclusa quando in Italia era mattina – hanno chiuso tutte in perdita. Quelle europee, anch’esse ormai chiuse, hanno registrato cali significativi fino a quasi il 3 per cento, con picchi ancora più negativi per i titoli delle aziende più esposte al commercio con gli Stati Uniti. Alla borsa di Milano, complessivamente in calo del 2,6 per cento, hanno perso valore perlopiù le azioni delle società del settore auto, come Pirelli e Stellantis, e quelle legate all’industria.

Le perdite sono ancora più ampie per le borse statunitensi, la cui giornata è iniziata nel nostro primo pomeriggio, proprio perché in prospettiva i dazi saranno innanzitutto un problema per le aziende che si trovano negli Stati Uniti e che pagheranno più cara la merce importata: quando negli Stati Uniti era tarda mattinata il Dow Jones e lo S&P 500 – i due principali listini di Wall Street, la borsa di New York – erano già calati di oltre il 3 e il 4 per cento rispettivamente.

Tra le perdite più significative ci sono quelle delle azioni dell’azienda sportiva Nike, arrivate a perdere il 15 per cento del loro valore, ma anche quelle delle principali banche del paese, con cali anche vicino al 10 per cento. Ha registrato grosse perdite anche Tesla, la società che da mesi sta già perdendo molto valore a causa della svolta politica dell’amministratore delegato Elon Musk.

Le cose vanno male anche per il Nasdaq, l’indice che sintetizza l’andamento delle principali aziende tecnologiche: è in calo di oltre il 5 per cento, spinto al ribasso dal pessimo andamento dei titoli di Apple, Amazon e Meta, arrivati a perdere rispettivamente oltre il 9, il 7 e l’8 per cento del loro valore. Le aziende tecnologiche sono molto esposte al commercio con l’estero, poiché importano gran parte dei componenti dei loro prodotti.

Va molto male anche il petrolio, il cui prezzi di riferimento (il WTI e il Brent) sono arrivati a scendere di circa il 7 per cento: è molto frequente che scenda quando gli investitori temono una possibile recessione, che implicherebbe minor uso di materie prime e peggiori prospettive di profitto. Di conseguenza perdono valore anche i titoli legati al settore energetico: alla borsa di Milano sono arrivate a perdere oltre il 5 per cento le azioni di Tenaris, Eni, e Saipem.

