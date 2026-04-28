Gli Emirati Arabi Uniti usciranno dall’OPEC

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Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che dal primo maggio usciranno dall’OPEC, un’organizzazione che riunisce 12 tra i più importanti paesi esportatori di petrolio, le cui decisioni sono estremamente influenti sul prezzo globale dei carburanti. Da quel giorno il paese potrà gestire la propria produzione di petrolio senza dover rispettare i limiti di produzione e di vendita imposti dall’OPEC.

Più volte gli Emirati Arabi Uniti avevano valutato la possibilità di lasciare l’OPEC, lamentando che i vincoli imposti dall’organizzazione limitassero la loro capacità di produzione ed esportazione di petrolio. L’annuncio è comunque arrivato a sorpresa, anche per lo scarsissimo preavviso prima dell’entrata in vigore del ritiro.

L’OPEC ha sede a Vienna e venne fondata nel 1960 da Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela. Gli Emirati Arabi Uniti ci entrarono nel 1967. Gli Stati Uniti non ne fanno parte, così come nessun paese europeo.

La decisione è stata presa in un momento particolare per i paesi produttori di petrolio che si affacciano sul golfo Persico: attualmente la loro capacità di esportazione è praticamente azzerata per via della chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran. Inoltre alcuni luoghi di estrazione e lavorazione del petrolio sono stati bombardati dall’Iran nelle ultime settimane e ci vorranno alcuni mesi, se non anni, per ripristinarne le capacità.

Lunedì Anwar Gargash, il consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, aveva criticato alcuni paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, un’organizzazione internazionale di cui fanno parte, oltre agli stessi Emirati, Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita, sostenendo che la loro reazione agli attacchi iraniani fosse stata troppo debole. Più volte gli Emirati si erano lamentati di non aver ricevuto da loro sufficiente protezione.

L’uscita degli Emirati Arabi Uniti, che rappresentavano una quota importante della produzione dell’OPEC, è un problema per l’organizzazione e anche per l’Arabia Saudita, che perde un alleato nella gestione della produzione di petrolio. Allo stesso tempo potrebbe essere gradita al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha più volte criticato i paesi dell’OPEC, accusandoli di modificare la produzione di petrolio allo scopo di aumentare i prezzi dell’energia in Occidente.