Tutte le cose che NON sappiamo sull’accordo fra Stati Uniti e Iran

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Ci sono ancora molte cose che non sappiamo nell’accordo annunciato domenica per mettere fine alla guerra fra Stati Uniti e Iran. Al momento non è stato reso noto un testo: si sa soltanto che venerdì 19 dovrebbe essere firmato nel corso di una cerimonia a Ginevra, in Svizzera (dove nei prossimi giorni è prevista una riunione del G7).

Abbiamo davvero pochissimi dettagli sull’accordo: sappiamo soltanto che è stato confermato il cessate il fuoco già in vigore ad aprile, e che Iran e Stati Uniti continueranno a negoziare per almeno 60 giorni per trovare accordi più stabili. Non sono emerse informazioni certe sul futuro del programma nucleare iraniano, cioè uno dei punti su cui Stati Uniti e Iran sono più distanti (e su cui anche Stati Uniti e Israele non sono del tutto allineati). I mediatori pakistani e l’Iran hanno annunciato che l’accordo riguarderà anche il Libano, ma Trump non ne ha parlato e il governo israeliano di Benjamin Netanyahu non ha commentato ufficialmente l’accordo.

Di fatto, stiamo parlando di un accordo per iniziare a parlare più seriamente di un accordo più esteso.

Donald Trump ha annunciato il tutto attraverso i social in modo molto enfatico, ma senza fornire particolari dettagli. Ha poi commentato l’accordo in un’intervista telefonica con il New York Times, che lascia comunque diverse questioni aperte.

Nell’annuncio Trump si è concentrato sullo stretto di Hormuz, dicendo che verrà aperto dal giorno della firma dell’accordo, cioè venerdì, e che l’Iran non chiederà un pedaggio alle navi (prima della guerra la circolazione navale a Hormuz era libera, ma il regime iraniano da settimane sosteneva la necessità di un pedaggio). Contemporaneamente, gli Stati Uniti metteranno fine al blocco navale sui porti iraniani.

Sebbene Trump abbia scritto che lo stretto sarà aperto da venerdì, il tratto di mare andrà sminato: non è chiaro quanto tempo sarà necessario perché la circolazione marittima delle petroliere riprenda normalmente.

Il regime iraniano ha presentato l’accordo pubblicando un documento attraverso la propria agenzia Mehr. I punti principali contenuti nel documento sono molto simili a quelli che aveva pubblicato nei giorni scorsi, e che l’amministrazione statunitense aveva definito “falsi” perché troppo favorevoli al regime. Nel documento di domenica si dice che l’Iran riceverà immediatamente 12 miliardi di dollari dei suoi fondi bloccati all’estero dalle sanzioni, la metà del totale, e che in seguito verrà definita anche la fine delle sanzioni internazionali sul paese. Secondo l’Iran le trattative non riguarderanno il programma missilistico o il sostegno ai gruppi militari come Hezbollah, Hamas e Houthi. L’amministrazione statunitense non ha commentato ufficialmente questi punti.

Riguardo al programma nucleare iraniano, Trump ha detto al New York Times che l’Iran potrà arricchire l’uranio fino a un livello utilizzabile per fini civili (nelle centrali nucleari), ma non militari. È però una questione enormemente più sfaccettata: sembra probabile che i dettagli di questo accordo di massima siano ancora da negoziare.

Le trattative non sembrano aver coinvolto direttamente Israele, ma l’accordo prevede anche la fine delle operazioni militari sul Libano: non è chiaro se Netanyahu accetterà questa soluzione. Nelle scorse settimane l’esercito israeliano ha continuato a condurre operazioni in Libano, nel weekend ha bombardato anche la capitale Beirut e questo ha causato tensioni con l’amministrazione statunitense e con Trump, che ha accusato Netanyahu di non avere «un cazzo di buon senso». Israele non ha ancora commentato ufficialmente la notizia dell’accordo.