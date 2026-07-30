Qantas non rinuncia a collegare Sydney a Londra

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Da quasi dieci anni la compagnia aerea Qantas, la più importante dell’Australia, prova ad aprire quella che diventerebbe la tratta commerciale più lunga del mondo, per collegare Sydney a Londra con un lunghissimo volo diretto di circa 22 ore. Ci sono stati continui ritardi e scadenze rimandate che hanno rallentato il progetto, chiamato Project Sunrise, ma questa settimana Qantas ha fatto nuovi annunci e soprattutto ha completato con successo un volo di prova.

Martedì infatti il nuovo Airbus A350-1000ULR, senza passeggeri, è partito da Melbourne, ha sorvolato l’oceano Pacifico, il Nord America e l’Atlantico, e dopo 24 ore e 24 minuti e oltre 23mila km è atterrato a Tolosa, in Francia. Qantas sta aspettando che venga confermato il record di volo più lungo mai effettuato, superando il precedente di 22 ore e 42 minuti stabilito nel 2005 da un Boeing sulla tratta Hong Kong-Londra, attraverso l’oceano Pacifico.

Mercoledì l’amministratrice delegata Vanessa Hudson ha detto che nel 2027 «la promessa di Qantas diventerà realtà», anticipando che i primi biglietti della tratta Sydney-Londra potrebbero essere messi in vendita il prossimo febbraio. Non ha ancora dato indicazioni sui prezzi.

Il progetto di Qantas era stato annunciato la prima volta nel 2017: la compagnia aveva detto che avrebbe lavorato per ampliare la Kangaroo Route, il termine coniato e registrato come marchio da Qantas stessa per riferirsi alle rotte tra Australia ed Europa. Nel 2018 aveva iniziato a operare voli non stop da Perth a Londra, i primi al mondo a collegare Australia e Regno Unito senza scali. Attualmente Qantas è l’unica compagnia a offrire questo collegamento diretto di circa 17 ore.

Ma il grande progetto a cui puntava e a cui ha lavorato dieci anni era quello per collegare Sydney a Londra senza scali: Perth si trova sulla costa occidentale dell’Australia, Sydney su quella orientale, a più di 3mila chilometri e a più di 4 ore di volo di distanza.

La maggior parte dei voli del Project Sunrise seguirà una rotta classica verso ovest (quella già in uso per Perth-Londra), sorvolando l’Asia meridionale e il Medio Oriente prima di raggiungere l’Europa. Durante l’inverno boreale, quello che riguarda l’emisfero nord del mondo, circa il 20 per cento dei voli diretti a Londra potrebbe però seguire una traiettoria diversa. Invece di attraversare l’Asia, volerà verso nord passando sopra l’Oceano Pacifico e vicino al Polo Nord. Questo servirebbe per ridurre tempi e consumi di carburante sfruttando la corrente a getto, una fascia di venti molto forti che soffia da ovest verso est e d’inverno aiuta gli aerei che volano verso est.

Aprire la tratta commerciale più lunga del mondo comporta una quantità di lavoro enorme, perché un volo di questa durata richiede caratteristiche che gli aerei tradizionali non hanno. Proprio per questo Qantas ha dovuto modificare e testare un nuovo Airbus, con un serbatoio aggiuntivo per trasportare circa 20mila litri di carburante in più. Durante il volo di martedì l’equipaggio ha testato soprattutto i sistemi di gestione del carburante e di climatizzazione.

L’aereo è progettato con 238 posti a sedere, inferiori rispetto a un volo a lungo raggio standard che ne può contenere più di 300. La suddivisione delle classi prevede una percentuale più alta di posti per le classi premium e business.

In generale gli aerei ospiteranno meno passeggeri perché questi possano avere più spazio: l’aereo disporrà anche di un’area dove le persone potranno camminare e sgranchirsi le gambe, e Qantas ha detto di aver collaborato con diversi esperti di salute e alimentazione per ridurre il jet lag e gli effetti di un volo così lungo. Per esempio, per aiutare il corpo a svegliarsi, le luci della cabina saranno più intense, e a colazione saranno proposti cibi e bevande più ricchi di caffeina o peperoncino.

Fin da subito il Project Sunrise ha subito diversi ritardi e conseguenti posticipazioni. Il primo rinvio fu causato dalla pandemia di Covid-19, che fece slittare il lancio del servizio inizialmente previsto per il 2022. A novembre 2025 la compagnia aveva previsto che sarebbe stata pronta per la prima metà del 2027, ma all’inizio di luglio aveva invece detto che Airbus, l’azienda produttrice dei 12 A350-1000ULR ordinati da Qantas, avrebbe posticipato la consegna degli aerei alla primavera del 2027.