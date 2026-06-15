In Brasile una donna è morta facendo rope jumping senza essere stata legata

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Sabato in Brasile una donna di 21 anni, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, è morta facendo rope jumping, variante del più noto bungee jumping: si è lanciata da un ponte alto circa 40 metri, ma non era assicurata ad alcuna corda. Nel video che mostra il momento del lancio si vede la ragazza mentre viene tenuta in aria e poi lanciata giù dal ponte da tre collaboratori della società che organizzava l’esperienza: i tre si rendono conto solo alcuni attimi dopo il lancio che De Freitas non era assicurata in alcun modo e che la corda era ancora arrotolata a terra.

Il video si può vedere qui, ma attenzione: sono immagini forti e possono creare disagio ad alcune persone.

I soccorsi sono arrivati sul posto poco dopo la caduta ma hanno potuto soltanto constatare il decesso, avvenuto per traumi molteplici. La polizia ha inizialmente fermato 6 persone e sta conducendo ulteriori indagini. Secondo i primi risultati la società non era autorizzata a offrire quel tipo di servizio.

Le tre persone che si vedono nel video sono indagate per omicidio con dolo eventuale, quando cioè non c’è volontà di uccidere ma la morte è una possibilità concreta e accettata dal responsabile. Si trovano attualmente in custodia cautelare. Due di loro hanno dichiarato alla polizia che all’interno della società non c’era alcuna suddivisione fissa dei compiti, e hanno detto di non sapere chi dovesse essere in quel caso la persona responsabile di fissare la corda.

A differenza del bungee jumping, nel rope jumping si salta con una corda rigida e ancorata in più punti, in modo da generare un effetto oscillatorio. L’incidente è avvenuto nel comune di Limeira, nell’entroterra dello stato di San Paolo, sul Ponte do Esqueleto, dove diverse aziende offrono servizi di bungee jumping e affini e dove erano già avvenuti incidenti in passato. I funerali di De Freitas si sono tenuti domenica mattina a Jandira, la città in cui viveva, a ovest di San Paolo.