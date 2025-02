Nel 2024 gli utili di Stellantis sono diminuiti del 70 per cento

I dati finanziari pubblicati da Stellantis, il gruppo automobilistico che include anche Fiat, Chrysler e Peugeot, mostrano che nel 2024 l’azienda ha subìto una forte riduzione dei ricavi e degli utili. I ricavi netti nell’anno sono stati pari a 156,9 miliardi di euro, con un calo del 17 per cento rispetto al 2023. Gli utili netti, che si calcolano sottraendo tutte le spese dai ricavi complessivi dell’azienda, sono stati pari a 5,5 miliardi di euro, il 70 per cento in meno rispetto a quelli dell’anno precedente: nonostante ciò l’azienda è riuscita a distribuire agli azionisti un dividendo pari a 68 centesimi per ogni azione posseduta, con un rendimento pari al 5 per cento.

Le stime per il 2025 invece prevedono risultati migliori, anche grazie al lancio di diversi nuovi modelli di auto. Intanto l’azienda rimane senza amministratore delegato, in seguito alle dimissioni a sorpresa di Carlos Tavares dopo mesi di discussioni sulle scelte industriali e sulle difficoltà dell’azienda, anche con il governo italiano: il suo sostituto dovrebbe essere nominato entro la prima metà del 2025.

