Si è dimesso Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis

L’amministratore delegato del gruppo automobilistico Stellantis Carlos Tavares ha dato le dimissioni e il consiglio di amministrazione del gruppo le ha accettate. Lo scorso ottobre Tavares aveva annunciato che avrebbe lasciato il suo incarico all’inizio del 2026, invece la decisione è stata anticipata: secondo diversi giornali, si sarebbe dimesso soprattutto per via del calo dei profitti e delle vendite, in particolare nel Nord Europa.

Negli ultimi mesi Tavares aveva ricevuto molte critiche dagli investitori, dai rappresentanti dei concessionari, dai sindacati e dai lavoratori. La gestione di Tavares era considerata oculata, ma poco ambiziosa e poco competitiva sul mercato. Negli ultimi anni Stellantis ha limitato lo sviluppo di nuovi modelli affidandosi per lo più al rinnovo e al rilancio di quelli storici, con un conseguente calo delle quote di mercato in favore dei concorrenti, soprattutto nell’ultimo anno.

Stellantis nacque nel gennaio del 2021 dalla fusione di PSA, l’azienda francese che produce Peugeot e Citroën, e FCA, l’azienda italo-americana nata a sua volta dalla fusione di FIAT e Chrysler. La fusione era stata la risposta dell’azienda alla crisi del modello produttivo della FIAT, sempre meno competitivo e centrale nell’economia italiana. Nel 2021, dopo quell’operazione, Carlos Tavares – che dal 2014 era amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di PSA – venne nominato capo di Stellantis. I maggiori azionisti di Stellantis sono Exor che ha il 14,3% delle quote, Peugeot Invest con il 7,1% e lo Stato francese attraverso Bpi con il 6,1%. Exor è la società d’investimento della famiglia Agnelli-Elkann, che controlla anche il gruppo GEDI, quello che possiede Repubblica, Stampa, HuffPost e Radio Deejay.

La comunicazione dei dati relativi alle vendite nel terzo trimestre del 2024 era stato un segnale evidente delle difficoltà di Stellantis. Negli Stati Uniti aveva venduto 305mila nuove auto, con un calo del 19,8% rispetto al 2023 e dell’11,5% rispetto al trimestre precedente. Diversi analisi del mercato avevano stimato che sarebbe servita una crescita delle vendite del 10% nel quarto trimestre per recuperare dal calo dei mesi precedenti. Era comunque considerato un obiettivo complicato da raggiungere per via dell’andamento delle vendite e dei modelli sul mercato.

Stellantis ha comunicato che «il processo per la nomina di un nuovo CEO permanente è già in corso, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio, e si concluderà entro la prima metà del 2025. Nel frattempo, sarà istituito un nuovo Comitato Esecutivo presieduto da John Elkann».