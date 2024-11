Da dicembre Stellantis sospenderà di nuovo la produzione nello stabilimento di Mirafiori, a Torino: riaprirà a gennaio

Il gruppo automobilistico Stellantis ha annunciato una nuova sospensione della produzione nel reparto carrozzerie dello stabilimento di Mirafiori, a Torino, dal 2 al 17 dicembre. Dopodiché, dal 18 dicembre, l’intero impianto resterà chiuso per le festività: la produzione dovrebbe riprendere il 5 gennaio del 2025. Negli scorsi mesi lo stabilimento era già stato chiuso a lungo.

Lo stabilimento di Mirafiori è in crisi da molto tempo e il numero di auto che produce si è molto ridotto negli anni. L’azienda ha spiegato in una nota che la sospensione è dovuta alle basse vendite delle auto di lusso in Cina e Stati Uniti e delle auto elettriche in Europa. Il 97 per cento della produzione di Mirafiori è costituito da auto elettriche.

L’annuncio di una nuova sospensione era atteso dai sindacati. La produzione era già stata sospesa da aprile a settembre, e quella della Fiat 500 elettrica era rimasta ferma a ottobre e poi fino a novembre. In seguito il reparto carrozzerie aveva ripreso l’attività di produzione facendo lavorare i dipendenti su un turno unico, dunque a capacità ridotta.

