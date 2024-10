Stellantis ha prolungato fino a novembre la sospensione della produzione nello stabilimento di Mirafiori, a Torino

Il gruppo automobilistico Stellantis ha annunciato di aver prolungato fino al primo novembre la sospensione della produzione della Fiat 500 elettrica nello stabilimento di Mirafiori, a Torino: inizialmente la sospensione era prevista fino all’11 ottobre. Lo stabilimento di Mirafiori è in crisi da molto tempo, e la produzione di auto al suo interno si è drasticamente ridotto nel corso degli anni: oggi è limitata alla 500 elettrica e a due modelli di Maserati.

Stellantis aveva deciso di sospendere le attività a Mirafiori per via della scarsità di ordini, legata «all’andamento del mercato elettrico in Europa, che è profondamente in difficoltà per tutti i produttori, soprattutto europei». Il prolungamento è stato deciso per lo stesso motivo.

